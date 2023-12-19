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Recorded Future виділить понад 23 млн дол. на кіберзахист України

19 декабря 2023 г., 8:25

Найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія Recorded Future продовжить підтримувати Україну у 2024-му.

Представники компанії зазначили, що під час війни важливо захистити критичну інфраструктуру від військової та кіберагресії з боку росії. Інструменти Recorded Future допомагають виявляти та реагувати на кібератаки на ранніх стадіях.

Recorded Future вже співпрацює з 16 українськими державними органами, серед яких — Мінцифра, Держспецзв’язку, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратура та Кіберполіція.

Компанія з самого початку повномасштабної війни допомагає Україні - Recorded Future надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України, допомагала в розслідуванні воєнних злочинів росіян та відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud. Загалом за 2023 рік компанія інвестувала в допомогу Україні понад 20 млн дол.

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