Реальная цена биткоина

17 мая 2021 г., 17:45

0

Tweet

На днях в мире криптовалют произошло интересное – криптовалюта Tether опубликовала свой первый отчет о структуре активов. Этот отчет она обязана публиковать в рамках соглашения с прокуратурой Нью-Йорка, которая до этого полтора года расследовала обвинения в мошенничестве.

Tether (USDT) можно называть первой stablecoin валютой – криптовалютой, привязанной к конкретной реальной валюте, то есть доллару. Придумана она была в далеком уже 2014 г. и изначально заявлялось, что она обеспечивается реальными долларами – то есть вы платите 1 доллар системе, выпускающей токен, и получаете 1 токен, который точно также можно обменять на 1 реальный доллар обратно. В определенном смысле эти токены обеспечивали поступление реальных денег в криптоэкосистему, поскольку дальше вы могли использовать USDT на биржах для покупки биткоинов. Тем более, что многие биржи сплошь и рядом ограничивали операции с реальными валютами, не желая связываться с официальными банковскими операциями.

Валюту долго упрекали в непрозрачности – как понятно, на её основе несложно эмитировать токены практически бесконтрольно и есть подозрения, что именно так и делали. Расследование прокуратуры Нью-Йорка закончилось штрафом в 18,5 млн долл., который согласились заплатить биржа Bitfinex и Tether, и соглашением о регулярной отчетности о структуре активов.

«Отчет», опубликованный на этой неделе, не страдает многословностью – на примерно половину листа A4 поместились две круговые диаграммы, из которых ясно, что наличные деньги (cash) составляют в структуре резервов примерно 2,94%. Остальное – облигации, ценные бумаги, ссуды и так далее.

Вообще-то, в реальной жизни никто и не требует, чтобы реальное обеспечение резервов какого-нибудь банка или платежной системы хранилось в наличных где-нибудь в подвале. Но в данном случае вряд ли можно говорить о том уровне управления резервами, который является стандартом для традиционных финансовых учреждений.

При этом очень странно, что больше половины резервов сосредоточены в корпоративных акциях. Не в гособлигациях разных видов, которые общепризнаны самым надежным капиталовложением, а в неизвестно чьих акциях – вместе с волатильностью фондового рынка последних лет это хоть и нельзя напрямую сравнивать с вложениями в фишки казино, но все равно выглядит довольно азартно.

И очень большой вопрос, согласится ли прокуратура Нью-Йорка с тем, что две круговые диаграммы – это удовлетворительный отчет о деятельности компании с миллиардными резервами. На данный момент в оборот выпущено более 58 млрд токенов USDT, каждый из которых, как мы помним, должен соответствовать реальному доллару. При этом по некоторым оценкам примерно 80% всех транзакций с биткоином – это обмен Tether на биткоин и наоборот.

По всей видимости, никто не знает степень ликвидности вложений в ценные бумаги – она может варьрироваться от нуля до довольно больших величин, конечно, но сама ликвидность несколько ограничена, ведь быстро реализовать эти резервы без потери стоимости вряд ли удастся.

Отсюда возникает вопрос – если лишь малая доля (некоторые критики вообще ограничиваются только долей наличных денег, но, в принципе, с каким-то дисконтом можно считать обеспечением и другие активы) USDT обеспечена реальными деньгами и, следовательно, лишь малая доля транзакций с биткоином тоже ими обеспечена – то какова реальная цена биткоина? 48 тыс. долл., как сейчас, или раз этак в 10-15 меньше?

Реальная цена биткоина

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!