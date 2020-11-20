Развитие рынка памяти DRAM заметно замедлилось

20 ноября 2020 г., 16:17

Согласно данным исследовательской компании TrendForce, в третьем квартале продажи DRAM выросли лишь на 2% по сравнению со II кв. до 17,46 млрд долл.



И это прои том, что в предыдущем квартале был зафиксирован рост на 15,4% при выручке в 17,1 млрд долла.



В числе причин падения показателей наблюдатели отмечают, снижение закупок со стороны Huawei из-за санкций США. Кроме того, хотя в прошедшем квартале все три ведущих производителя DRAM увеличили объемы поставок в штуках, однако средняя цена на продукцию снизилась.

Samsung показала падение продаж по данному направлению на 3,1% до 7,2 млрд долл. И кроме того, ее доля сократилась с 43,5% до 41,3%.



Другой корейский производитель SK Hynix продемонстрировал чуть большее снижение - на 4,4%, до 4,93 млрд долл. При этом доля компании сократилась с 30,1% до 28,2%.



Лишь компания Micron смогла нарастить продажи на 22% до 4,37 млрд долл. Это позволило ей нарастить долю на мировом рынке до 25% - ранее было 21%.

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