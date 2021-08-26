Разработчики процессоров Transmeta выпустили чип с 1000 ядрами RISC-V

26 августа 2021 г., 9:15

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В рамках конференции Hot Chips компания Esperanto Technologies анонсировала подробную информацию о своем новом продукте.



Основанная Дэйвом Дитцелем (Dave Ditzel), одним из создателей RISC, а также основателем и генеральным директором нашумевшей в свое время Transmeta, компания Esperanto привлекла много внимания еще в 2017 году в контексте сотрудничества с Facebook и разработкой чипа на базе платформы с открытым исходным кодом RISC-V. С тех пор о ее разработках практически не было ничего слышно. Недавно стало известно, что совет директоров Esperanto Technologies пригласил Арта Свифта (Art Swift), ранее работавшего с Transmeta, MIPS и Wave Computing, на должность СЕО, чтобы вывести компанию на новый уровень.



Но вернемся к представленной на Hot Chips новинке. Производитель называет Esperanto ET-SoC-1 не иначе как «суперкомпьютер на кристалле». Этот чип нацелен на сегмент задач с высоким параллелизмом в частности ИИ. Он содержит 1088 ядер RISC-V и при этом потребляет в стандартном режиме 20 Вт а на пике до 60 Вт.



Сообщается, что площадь кристалла Esperanto ET-SoC-1 составляет 570 кв мм и он содержит более 24 млрд транзисторов.



К концу нынешнего года компания обещает начать поставки первых партий чипа Esperanto ET-SoC-1 для разрабтчиков, а уже в 2022 году продукт будет доступен более широко. Производится он будет по технологии 7 нм на линиях TSMC.

Архитектура ET-SoC-1 предусматривает два кластера ядер: в первый входит 188 энергоэффективных ET-Minion, а во второй – четыре высокопроизводительных ET-Maxion, имеется и подсистема управления. ET-Minion поддерживают работу в параллельном режиме и отвечают за линейное выполнение инструкций (in-order execution), тогда как ET-Maxion оптимизированы для внеочередного исполнения (out-of-order execution). Ядра ET-Minion включают в свой состав блоки векторных и тензорных операций, они также поддерживают одновременную многопоточность (SMT, Simultaneous multithreading). Тактовая частота ET-Minion составляет 0,3-2 ГГц. В свою очередь, ET-Maxion работают на частотах 0,5-2 ГГц независимо от ET-Minion.



В состав ET-SoC-1 входят кэши первого и второго уровней, а также сверхоперативная (scratchpad) SRAM-память общим объемом 160 МБ. Новый процессор поддерживает PCIe x8 Gen4 и может работать с четырьмя каналами оперативной памяти LPDDR4x.

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