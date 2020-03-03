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Разработчик ПО из топ-10 самых быстрорастущих в Европе открывает офис в Киеве

3 марта 2020 г., 15:21
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Разработчик ПО из топ-10 самых быстрорастущих в Европе открывает офис в Киеве

Компания Gismart сообщила об открытии офиса в Киеве.

Согласно ежегодному рейтингу Financial Times FT1000, белорусско-британский разработчик и издатель мобильных игр Gismart вошел в топ-10 самых быстрорастущих бизнесов Европы, показав рост выручки почти на 9 000% всего за три года.

Всего за три года выручка Gismart достигла 70 млн долл., обеспечив компании 6-ое место в европейском рейтинге FT. В числе основных направлений Gismart - создание гиперказуальных и казуальных игр, паблишинг сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработка развлекательных приложений. Штат компании насчитывает 300 сотрудников в офисах Беларуси, Великобритании, Китая и Украины.

Сейчас в украинском офисе работает 10 человек, и это число планируется увеличить до 50. На данный момент открыты вакансии game producer, lead artist, lead unity developer, project manager и другие.

“Мы собрали сильную команду и во многом именно это позволило нам расти быстрыми темпами на протяжении нескольких лет. Принимая решение об открытии офиса в Киеве, мы в первую очередь смотрели на наличие релевантной экспертизы. Учитывая то, что в рамках паблишинга мы работаем с большим количеством студий в Украине, мы знаем, что на местном рынке много талантливых специалистов в игровой индустрии. Расширение портфолио — часть нашей стратегии роста на 2020 год, и украинский офис Gismart будет заниматься непосредственно созданием новых игр”, — комментирует Дмитрий Липницкий, сооснователь и CEO Gismart

Кроме мобильных игр, в портфолио Gismart есть развлекательные мобильные приложения, в том числе музыкальные. В рамках разработки последних, компания тесно сотрудничает с музыкальным бизнесом и заключила сделки c крупнейшими мировыми лейблами — Universal Music Publishing Group (UMPG), Sony / ATV и Warner Chappell.


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