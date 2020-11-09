Разработаны лёгкие и дешёвые органические магниты

9 ноября 2020 г., 17:45

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Международной группой учёных на базе Исследовательского Центра им. Поля Паскаля (CRPP) в Пессаке (Франция) разработан новый метод изготовления магнитов из магнитных ионов и органических лигандов. Низкая себестоимость и исключительные физические свойства таких материалов могут позволить им не только дополнять традиционные неорганические магниты, но и напрямую конкурировать с ними в широком диапазоне приложений на рынке, который в 2025 г. должен достичь оборота в 27,5 млрд долл.

Десятилетиями химики пытались изготовить высококачественные магниты с низкими энергетическими и финансовыми затратами, используя молекулярные блоки, содержащие ионы распространённых металлов и недорогие органические лиганды. Однако из известных на сегодняшний день «молекулярных» магнитов лишь немногие способны работать при комнатной температуре, кроме того они не могут использоваться для хранения информации.

Новая стратегия химического конструирования молекулярных магнитов была изложена в статье, которую 30 октября опубликовал журнал Science. Создаваемые группой под руководством профессора Университета Бордо, Рудольфа Клерака (Rodolphe Clérac), координационные сети на основе магнитов состоят из органического радикала (молекула с неспаренным электроном, несущим спин) и парамагнитного (также несущего спин) иона металла, генерирующих очень сильное магнитное взаимодействие.

Полученные таким образом магниты обладают множеством востребованных свойств, включая работоспособность вплоть до 242 °C (на 100 градусов выше предыдущего рекорда для координационных сетей), коэрцитивную силу до 7500 эрстед (на два порядка выше, чем у известных молекулярных магнитов) и плотность около 1,2 г/см3 (у традиционных неорганических магнитов она больше 5 г/см3).

Дополнительным преимуществом этих магнитов является относительно простой процесс синтеза, позволяющий легко трансформировать в магниты многие металлорганические материалы.

На данном этапе самые серьёзные проблемы, (которые исследователи обещают решить в скором времени), это чувствительность новых материалов к воздействию атмосферы и плохая кристаллизуемость.

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