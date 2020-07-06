Разработанная для Большого Коллайдера технология вошла в глобальный стандарт

6 июля 2020 г., 10:25

0

Tweet

Технология White Rabbit (WR) была разработана в CERN для обеспечения детерминированной передачи данных и синхронизации с точностью в несколько пикосекунд для цепей ускорителя частиц, Большого Адронного Коллайдера (БАК).

Впервые применённое в 2012 году, оборудование WR всё шире используется для высокоточной синхронизации распределённых электронных устройств в научных инфраструктурах по всему миру, а также внедряется во многих коммерческих отраслях, включая телекоммуникации, финансовые рынки, интеллектуальные энергосети, космос и квантовые вычисления.

Ресурс CERN Open Hardware Repository предоставляет другим организациям свободный доступ ко всей документации, связанной с технологией WR. Благодаря активному участию групп CERN Knowledge Transfer и Beam Controls, большая группа компаний и организаций смогла внести свой вклад в разработку аппаратного, программного и шлюзового обеспечения для коммутаторов и узлов WR.

В середине прошлого месяца WR стала первой технологией CERN, включённой в глобальный промышленный стандарт IEEE — она стала частью так называемого Протокола точного времени (Precision Time Protocol, PTP). Это добавление улучшает точность синхронизации PTP на несколько порядков величины — с микро- до наносекунд.

Мацей Липински (Maciej Lipinski), инженер-электронщик CERN, возглавлявший работу по стандартизации WR, назвал это событие большим шагом для «Белого Кролика». «Включение (этой технологии) в PTP позволит производителям во всем мире выпускать оборудование WR, соответствующее данному стандарту, а значит, ускорит её распространение и расширит его масштабы», — заявил он.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet