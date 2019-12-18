Разборка Mac Pro 2019 продемонстрировала почти идеальную ремонтопригодность

18 декабря 2019 г., 17:05

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Модель рабочей станции Mac Pro образца 2019 года подверглась в лаборатории iFixit полной разборке, которая продемонстрировала простоту доступа к различным компонентам нового компьютера Apple для его ремонта или апгрейда.

По контрасту со смартфонами и планшетами Apple, в конструкционных решениях этой машины сверху донизу отчётливо прослеживаются изрядные усилия, приложенные «яблочной компанией», чтобы максимально продлить её эффективную эксплуатацию.

Корпус Mac Pro снимается очень быстро, так как для этого не требуется откручивать хитрые винты или разогревать термоклей. В целях безопасности, при поднятии внешней оболочки с шасси срабатывает выключатель питания компьютера.

Специалисты iFixit также отметили лёгкость замены оперативной памяти без каких-либо инструментов. Для упрощения апгрейда предусмотрена удобная диаграмма, информирующая, какое количество RAM можно устанавливать в различные слоты DIMM.

Многие из внутренних компонентов компьютера снабжены номерами, подсказывающими в каком порядке следует выполнять разборку. Модульная конструкция Mac Pro 2019 определила высокую оценку, поставленную iFixit этому продукту в категории ремонтопригодности — 9 баллов из 10 возможных. Как и в случае с памятью, большинство операций производятся без применения инструментов, а для остальных достаточно базового ремкомплекта.

Единственной помехой для достижения максимального рейтинга стали накопители SSD. Хотя они тоже устанавливаются в слоты и имеют модульный вид, но из-за подключенного чипа безопасности T2 замена твердотельного накопителя возможна только у авторизованного поставщика услуг компании Apple.

Цена Mac Pro начинается с 6 тысяч долларов и может достигать 53 тысяч в максимальной комплектации, но в целом вся линейка считается конкурентоспособной по отношению к рабочим станциям под управлением Windows.

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