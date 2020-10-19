Raspberry Pi Compute Module получил новый форм-фактор

19 октября 2020 г., 17:31

Raspberry Pi Foundation анонсировал выпуск нового модуля для создания одноплатных компьютеров.



Как сообщается, Raspberry Pi Compute Module 4 имеет новые габариты 55×40 мм (вместо прежних 67,6х30 мм). Он комплектуется четырехядерным чипом Broadcom BCM2711 (на базе Cortex-A72, тактовая частота 1,5 ГГц).



Оперативная память в поставке может идти в вариантах 1, 2, 4 или 8 ГБ, теперь это LPDDR4-3200 SDRAM. При этом накопитель eMMC предлагается емкостью 8, 16 или 32 ГБ. Версия Compute Module 4 Lite не оснащается интегрированной флеш-памятью.



Новинка кроме изменения форм-фактора изменила и способ подключения: вместо разъема SODIMM (200 контактов), будет использовано два порта по 100 контактов. По заявлению разработчиков, это позволило поднять скорость обмена данными между платами, так как на одном разъеме были сгруппированы цепи питания и низкоскоростные интерфейсы, а на втором - высокоскоростные.



Также отмечается, что модуль может опционально комплектоваться адаптерами Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0.



Цена, несмотря на модернизацию, не изменилась - Raspberry Pi Compute Module 4 в базовой комплектации будет предлагаться за 25 долл.

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