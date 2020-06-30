Расходы на облачные ИТ продолжают увеличиваться

30 июня 2020 г., 14:15

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Согласно подсчетам IDC, общая выручка вендоров от продаж инфраструктурных ИТ-продуктов (серверы, СХД, Ethernet-коммутаторы) для публичных и частных облаков в первом квартале 2020 г. выросли на 2,2% «YoY». В то же время, инвестиции в традиционную, необлачную, инфраструктуру снизились на 16,3%.

Расширяющееся влияние пандемии COVID-19 оказалось одним из главных факторов роста расходов. Масштабный переход на удаленную работу и обучение привели к дополнительному спросу на серверы, сетевую инфраструктуру, системы хранения данных со стороны облачных сервис-провайдеров. Как итог, сегмент публичных облаков достиг в объеме 10,1 млрд долл. при росте на 6,4% «YoY». Расходы на частную облачную инфраструктуру, в то же время, сократились на 6,3%, до 4,4 млрд долл.

Как ожидается, спрос на облачную ИТ-инфраструктуру будет сохранять тенденцию к росту на протяжении всего 2020 г. и позволит выйти на объем в размере 69,5 млрд долл. Это, в свою очередь, составит более половины (54,2%) от общемировых затрат на ИТ. Несмотря на спад в первом квартале, по итогам года расходы на частные облачные ИТ вырастут на 1,1%. Расходы на публичные облака увеличатся на 5,7%, до 47,7 млрд долл. Это будет соответствовать 68,6% общих облачных расходов.

Компьютерные платформы сформируют наиболее высокие расходы на облачные ИТ и достигнут в объеме 36,2 млрд долл. В то же время, системы хранения данных окажутся наиболее динамично развивающейся категорией — при росте на 8,1% по итогам года будет достигнут объем в размере 24,9 млрд долл. Сегмент Ethernet-коммутаторов вырастет на 3,7% «YoY».

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