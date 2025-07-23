Rapidus досягає важливої віхи в розробці прототипів 2-нм GAA-транзисторів

23 июля 2025 г., 11:45

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Компанія Rapidus оголосила про початок прототипування своєї 2-нм транзисторної структури з всебічним затвором (GAA) на фабриці Rapidus Innovative Integration for Manufacturing (IIM-1). Прототипні пластини також почали отримувати свої електричні характеристики. Відзначається, що нова фабрика Rapidus IIM-1 є значним прогресом у порівнянні з традиційною моделлю фабрики. Компанія переосмислює підхід до того, як заводи з виробництва напівпровідників повинні думати, вчитися, адаптуватися і оптимізувати процеси в режимі реального часу за допомогою передових методів і технологій, в тому числі:



- Повністю однопластинчаста обробка: в процесі обробки однієї пластини можна внести зміни в одну пластину, перевірити їх і, в разі успіху, застосувати до всіх наступних пластин. Одинична пластина захоплює більше даних, що дозволяє навчати моделі штучного інтелекту для поліпшення виробництва пластин і збільшення виходу. Rapidus — одна з перших компаній, яка буде комерціалізувати повністю однопластинчасту обробку, яка є центральним елементом її служби швидкого і уніфікованого виробництва (RUMs).



- Екстремальна ультрафіолетова (EUV) літографія: EUV-літографія — одна з ключових технологій для реалізації 2-нм напівпровідників. Передовий процес літографії має вирішальне значення для формування структури GAA покоління 2 нм. Заявлено, Rapidus — перша компанія, яка встановила передове обладнання EUV в Японії. Крім того, 1 квітня 2025 року компанія успішно завершила експозицію EUV, приблизно через три місяці після постачання обладнання в грудні 2024 року.



Менш ніж за три роки Rapidus досягла своїх цільових показників IIM-1 — від початку будівництва у вересні 2023 року, завершення будівництва чистої кімнати в 2024 році і підключення понад 200 найсучасніших у світі напівпровідникових пристроїв в червні 2025 року. Ці досягнення доповнюються нинішнім оголошенням про створення прототипів 2-нм GAA-транзисторів і досягнення електричних характеристик.



Rapidus розробляє набір для розробки процесів, сумісний з 2-нм процесом IIM-1, і випустить його для передових клієнтів до першого кварталу 2026 року, одночасно готуючи середовище, в якому клієнти зможуть почати створення власних прототипів. Планується, що Rapidus почне масове виробництво в 2027 році.

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