 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Rakuten Viber: 45% українців взаємодіють з бізнесами через месенджери

11 ноября 2024 г., 15:35

Компанія Rakuten Viber, яка володіє популярним застосунком, запитала українців про найзручніші канали спілкуватися з бізнесом. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 35 тис. користувачів. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Результати опитування показали, що 45% респондентів взаємодіють з компаніями в месенджерах, 28% – на сайтах магазинів або маркетплейсів, 16% – через телефонні дзвінки, 7% – SMS, та 4% – електронною поштою.

Третина опитаних цікавляться знижками. З них 16% зазначили, що такі пропозиції корисно отримувати щотижня. Водночас 18% не хочуть отримувати інформацію про акції ніколи.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  