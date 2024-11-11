Rakuten Viber: 45% українців взаємодіють з бізнесами через месенджери

11 ноября 2024 г., 15:35

Компанія Rakuten Viber, яка володіє популярним застосунком, запитала українців про найзручніші канали спілкуватися з бізнесом. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 35 тис. користувачів. Ключова вікова група – 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Результати опитування показали, що 45% респондентів взаємодіють з компаніями в месенджерах, 28% – на сайтах магазинів або маркетплейсів, 16% – через телефонні дзвінки, 7% – SMS, та 4% – електронною поштою.

Третина опитаних цікавляться знижками. З них 16% зазначили, що такі пропозиції корисно отримувати щотижня. Водночас 18% не хочуть отримувати інформацію про акції ніколи.

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