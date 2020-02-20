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Радиочастотные фильтры Qualcomm ultraSAW для 4G/5G улучшат автономность и качество связи смартфонов

20 февраля 2020 г., 13:15
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Радиочастотные фильтры Qualcomm ultraSAW для 4G/5G улучшат автономность и качество связи смартфонов

Qualcomm Technologies, наряду с линейкой 5G-модемов Snapdragon X60, представила также новую технологию радиочастотных фильтров ultraSAW для мобильных устройств 4G/5G. Как утверждает производитель, она существенно улучшает радиочастотные характеристики в диапазонах до 2,7 ГГц и превосходит конкурирующие решения как по параметрам, так и по стоимости.

Фильтры Qualcomm ultraSAW работают на базе поверхностных акустических волн. Отмечается, что они более эффективны по сравнению с фильтрами на основе объемных акустических волн в диапазоне до 2,7 ГГц.

Новинки отличаются высокими показателями фильтрации в диапазоне от 600 МГц до 2,7 ГГц. Они уменьшают вносимые потери не менее чем на 1 дБ. Qualcomm ultraSAW имеют высокую частотную избирательность и коэффициент добротности до 5000, что существенно выше, чем у фильтров на базе объемных акустических волн. Отмечается также их высокая температурная стабильность при очень низком температурном дрейфе.

Qualcomm ultraSAW позволят производителям повысить энергоэффективность многорежимных устройств 5G и 4G, улучшить их качество связи, снизив при этом затраты на изготовление.

Массовое производство Qualcomm ultraSAW начнется уже в текущем квартале. Первые устройства на их основе появятся во второй половине 2020 г.


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