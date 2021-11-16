Rackspace нарастила квартальную выручку до 763 млн долл.

16 ноября 2021 г., 11:15

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Акции компании Rackspace, занимающейся облачными решениями, выросли вчера после того, как она опубликовала результаты третьего квартала.



Прибыль Rackspace на акцию без учета GAAP составила 25 центов при выручке в 763 млн долл., что на 12% больше, чем в прошлом году.



Аналитики ожидали, что прибыль составит 24 цента на акцию при выручке в 756 млн долл.



«Рынок облачных вычислений продолжает расти и набирать обороты», - говорится в заявлении генерального директора Rackspace Кевина Джонса (Kevin Jones). «Компаниям любого размера нужна помощь в переходе на облачные сервисы. И, как ведущая компания, предоставляющая чисто облачные услуги, Rackspace Technology готова стать их предпочтительным партнером - где бы они ни находились».



Выручка от основных направлений Rackspace - Multicloud Services и Apps & Cross Platform - выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале до 718 млн долл.



Заказы в третьем квартале составили 200 млн долл., что оказалось на 36% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, Rackspace заявила, что рассчитывает достичь своей цели в 1 миллиард долларов букирования в 2021 финансовом году, учитывая крупную сделку, которая будет заключена в начале четвертого квартала.



В четвертом квартале Rackspace прогнозирует выручку на уровне от 766 до 776 млн долл.. Аналитики ожидают, что выручка составит 771,44 млн долл..



Напомним, что в свое время Rackspace предлагала собственное облако и конкурировала с Amazon, однако затем переключалась на сервис и мультиклаудный подход.

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