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Rackspace нарастила квартальную выручку до 763 млн долл.

16 ноября 2021 г., 11:15
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Rackspace нарастила квартальную выручку до 763 млн долл.

Акции компании Rackspace, занимающейся облачными решениями, выросли вчера после того, как она опубликовала результаты третьего квартала.

Прибыль Rackspace на акцию без учета GAAP  составила 25 центов при выручке в 763 млн долл., что на 12% больше, чем в прошлом году.

Аналитики ожидали, что прибыль составит 24 цента на акцию при выручке в 756 млн долл.

«Рынок облачных вычислений продолжает расти и набирать обороты», - говорится в заявлении генерального директора Rackspace Кевина Джонса (Kevin Jones). «Компаниям любого размера нужна помощь в переходе на облачные сервисы. И, как ведущая компания, предоставляющая чисто облачные услуги, Rackspace Technology готова стать их предпочтительным партнером - где бы они ни находились».

Выручка от основных направлений Rackspace - Multicloud Services и Apps & Cross Platform - выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале до 718 млн долл.

Заказы в третьем квартале составили 200 млн долл., что оказалось на 36% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, Rackspace заявила, что рассчитывает достичь своей цели в 1 миллиард долларов букирования в 2021 финансовом году, учитывая крупную сделку, которая будет заключена в начале четвертого квартала.

В четвертом квартале Rackspace прогнозирует выручку на уровне от 766 до 776 млн долл.. Аналитики ожидают, что выручка составит 771,44 млн долл..

Напомним, что в свое время Rackspace предлагала собственное облако и конкурировала с Amazon, однако затем переключалась на сервис и мультиклаудный подход.

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