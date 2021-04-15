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Рабочие станции Nvidia DGX Station A100 стали доступны по подписке

15 апреля 2021 г., 16:55

Рабочие станции Nvidia DGX Station A100 стали доступны по подписке

Компания Nvidia объявила о возможности использования рабочих станций NVIDIA DGX Station A100 по подписке. Напомним, что эта платформа для рабочих групп выполнена в офисном форм-факторе и поддерживает технологию NVIDIA Multi-Instance GPU.

Благодаря оснащению четырьмя GPU NVIDIA A100 80ГБ станция DGX Station A100 обеспечивает тройное ускорение по сравнению со своим предшественником в сложных задачах ИИ, таких как обработка естественного языка. Заявлено, что до 28 специалистов могут использовать DGX Station A100 одновременно, что позволяет предприятиям ускорить внедрение искусственного интеллекта и сэкономить до 700 тыс. долл. по сравнению с ЦОД-серверами.

Новая программа подписки упрощает компаниям на всех этапах развития внедрение ИИ вне ЦОД для команд, работающих в корпоративных офисах, исследовательских центрах, лабораториях и домашних офисах. Подписка на NVIDIA DGX Station A100 доступна по цене от 9000 долларов в месяц.

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