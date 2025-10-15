Quantum Systems створила дрон-перехоплювач Jäger всього за півроку

15 октября 2025 г., 8:25

Як повідомляє «Мілітарний», дрон-перехоплювач Jäger з ракетним та електричними двигунами створили у Quantum Systems за півроку.



Зазначається, що дрон має комбінований пуск - він піднімається на висоту в 4 000 метрів завдяки ракетному двигуну лише за 30 секунд, а після цього переходить у звичайний політ на електротязі.



Jäger працює за принципом «hit-to-kill»: дрон знищує ціль прямим кінетичним ударом без вибухівки. Це робить систему простою та незалежною від виробництва бойової частини. Як результат це зменшує собівартість дрону, ціна якого озвучується на рівні «кількох тисяч євро».



«За останні шість місяців німецькі інженерні та операційні команди зосереджено працювали над створенням кінетичного C-UAS рішення Jäger з метою оперативного посилення можливостей України у протидії дронам», – повідомили у компанії в коментарі «Мілітарному».



Зараз дрон проходить випробування у навчальному центрі Grafenwöhr у Німеччині. І компанія вже почала підготовку перехоплювача до серійного виробництва.



Роботи по розробці і фінальним випробуваннях Jäger у Німеччині мають завершитися до кінця цього року.



«Ми очікуємо завершити розробку до кінця 2025 року та розпочати бойові випробування і валідацію на початку 2026 року. З огляду на оперативну й інформаційну безпеку, наразі не можемо розкривати додаткові технічні або експлуатаційні деталі. Дякуємо за розуміння.», – зазначили у Quantum Systems.



З місця пуску дрон злітає вертикально на чотирьох електромоторах, після чого ракетний двигун швидко його виводить на потрібну висоту в декілька тисяч метрів. Після цього апарат переходить у звичайний політ на електротязі.



Максимальна висота польоту Jäger складає 5 000 метрів, а швидкість - 365–405 км/год. Він має дальність дії до 25 км при вазі у 2,5 кг, включаючи корисне навантаження 800 г.



Заявляється, що управління максимально автоматизоване — оператор лише підтверджує ціль.



Quantum Systems позиціонує Jäger як недорогий засіб протидії безпілотникам класу II за класифікацією НАТО.

