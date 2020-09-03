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Qualcomm выпустила чипсет Snapdragon 732G

3 сентября 2020 г., 15:02
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Qualcomm выпустила чипсет Snapdragon 732G

Qualcomm Technologies анонсировала новую мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 732G, которая наследует идеи заложенные в Snapdragon 730G.

Как отмечается, Snapdragon 732G обеспечивает высокую степень погружения в игровой процесс благодаря искусственному интеллекту (ИИ) с более развитой и ускоренной логикой, и повышенной, в сравнении с прежним поколением устройств, аппаратной производительности, достигаемой за счет модернизированного графического и центрального процессоров.

Snapdragon 732G обеспечивает следующие преимущества при сравнении производительности с Snapdragon 730G: тактовая частота основного ядра процессора Qualcomm Kryo 470 до 2,3 ГГц; улучшенный графический процессор Qualcomm Adreno 618 с более качественной обработкой графики.

Построенный с использованием 4-го поколения Qualcomm AI Engine, Snapdragon 732G, по заявлению производителя, гарантирует интуитивное и четкое взаимодействие с пользователем за счет использования распределенной интеллектуальной логики, вдвое превышающий по эффективности прежние поколения, тем самым позволяя повысить энергоэффективность и продлить срок работы от батареи. Snapdragon 732G действует в связке с модемом Qualcomm Snapdragon X15 LTE и предлагает выдающуюся скорость скачивания и загрузки в сетях LTE вместе с исключительной производительностью работы Wi-Fi.


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