Qualcomm Snapdragon 778G предложит премиальные функции для среднего ценового сегмента

24 мая 2021 г., 11:05

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Qualcomm Technologies в рамках своего мероприятия Qualcomm 5G представила новую мобильную 5G-платформу Qualcomm Snapdragon 778G.



«При разработке Snapdragon 778G учитывались требования глобальных OEM-производителей по расширению платформенных опций в сегменте высшего класса, — заявил Кедар Кондап (Kedar Kondap) вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами. — В Snapdragon 778G реализованы многие новейшие премиальные технологии и функции, что поможет сделать приложения следующего поколения более доступными».



Как сообщается Snapdragon 778G с тремя графическими процессорами позволяет производить фото- или видеосъемку тремя объективами (широкоугольным, сверхширокоугольным и телеобъективом) одновременно. Предусмотрено автоматическое объединение отснятого материала в видеоролик профессионального качества. Уровень профессионализма также повышается благодаря видеосъемке в формате 4K HDR10+ с фиксацией более миллиарда цветовых оттенков. Snapdragon 778G также поддерживает многокадровый режим Staggered HDR с программным формированием HDR-видео, что существенно улучшает цветность, контрастность и деталировку.



ИИ-система 6-го поколения Qualcomm AI Engine и процессор Qualcomm Hexagon 770, которыми оснащена платформа Snapdragon 778G, обеспечивают вдвое большее по сравнению с предыдущей моделью быстродействие 12 TOPs, а также повышенную производительность в расчете на один ватт потребляемой мощности. Теперь для улучшения параметров практически всех подключений, видеовызовов и телефонных разговоров используется ИИ-функционал, позволяющий реализовать интеллектуальное шумоподавление и улучшить работу с камерой. Кроме того, усовершенствования включают сенсорный центр 2-го поколения Qualcomm Sensing Hub с интегрированным маломощным ИИ-процессором, который обрабатывает информацию об окружающем контексте.



На платформе Snapdragon 778G реализованы отдельные функции Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, включая две функции, впервые появляющиеся в 700-й серии: это шейдинг с переменной скоростью (Variable Rate Shading, VRS) и технология Qualcomm Game Quick Touch. Технология VRS, за которую отвечает графический процессор Qualcomm Adreno 642L, позволяет разработчикам определять и группировать затеняемые пиксели в разных игровых сценах. При этом снижается нагрузка на графический процессор, экономится питание и сохраняется высочайшее качество изображения. Технология Qualcomm Game Quick Touch на 30% ускоряет тактильный отклик, существенно сокращая время реакции на касание и повышая уровень игры до профессионального.



Платформа Snapdragon 778G включает модемную систему Snapdragon X53 5G Modem-RF System, которая обеспечивает 5G-функционал в диапазонах mmWave и sub-6 для пользователей во всем мире. Система связи Qualcomm FastConnect 6700 поддерживает скорости Wi-Fi 6 до 2,9 Гбит/сек с модуляцией 4k QAM и доступом к каналам 160 МГц в диапазонах 5 и 6 ГГц. Кроме того, технология Qualcomm Snapdragon Sound обеспечивает сквозную реализацию уникальных аудиофункций и оптимизацию системного уровня для нового качества прослушивания. С поддержкой Bluetooth 5.2, суперскоростной технологии Wi-Fi 6/6E и 5G платформа Snapdragon 778G обеспечит низкую задержку в играх, передаче данных, видеозвонках и т.д.



Применяемый при изготовлении Snapdragon 778G передовой технологический процесс 6 нм позволил заметно поднять производительность и энергоэффективность. Процессор Qualcomm Kryo 670 увеличивает общую производительность центрального процессора на 40%, а графический процессор Adreno 642L способен ускорить отрисовку графики на 40% по сравнению с предыдущим поколением.



Ожидается, что устройства на базе Snapdragon 778G появятся в продаже уже во втором квартале 2021 г. О планах выпустить смартфоны на этой платформе заявили Honor, iQOO, Motorola, OPPO, Realme и Xiaomi.

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