Qualcomm продвигает технологию XR-очков

28 мая 2020 г., 15:45

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По заявлению Qualcomm, XR-очки станут широко доступны потребителям и предприятиям в течение следующего года. С того момента, как Qualcomm Technologies представила новую категорию устройств, XR-очки с проводным подключением к 5G-смартфонам, пятнадцать глобальных операторов — China Mobile, China Telecom, China Unicom, Deutsche Telekom, EE, KDDI, KT, LG Uplus, NTT DOCOMO, Orange, SK Telecom, SoftBank, Telefonica, Verizon и Vodafone — поделились планами по испытаниям и запуску в серийное производство XR-очков, создающих эффект погружения с помощью технологии 5G.

Легкие XR-очки подключаются кабелем USB-C к 5G-смартфонам на базе платформ Qualcomm Snapdragon 855/865. XR-очки открывают новые горизонты эффекта погружения, благодаря 5G-смартфонам, которые обеспечивают широкую полосу пропускания и низкую задержку, необходимые для создания высококачественной смешанной реальности. По замыслу Qualcomm, объединение технологий XR и 5G даст импульс к переосмыслению процессов подключения, общения и потребления контента: возможности пользовательских приложений для смартфонов расширяются за счет дополненной реальности (AR).

Цель программы оптимизированной сертификации Qualcomm XR Optimized Certification Program — проверка производительности и оценка совместимости XR-очков и смартфонов. Программа поможет пользователям при выборе оборудования. Для смартфонов и для XR-очков предусмотрены отдельные сертификации, что позволяет OEM-производителям (как смартфонов, так и очков) проверить оптимальные условия взаимодействия между различными смартфонами и очками без необходимости проводить оптимизацию по принципу «каждый с каждым». В программу входят следующие тесты:

производительность отслеживания движений головы с шестью степенями свободы (6DoF) на очках и смартфоне;

проверка калибровки дисплея очков;

проверка задержки реакции на действия пользователя для очков и смартфона;

проверка температурного режима и энергопотребления для очков и смартфона;

взаимная совместимость очков и смартфона.

В разработку включились многие производители XR-очков, включая 3Glasses, iQIYI, Nreal, OPPO, Panasonic, Pico и Shadow Creator, сейчас они проходят процесс сертификации, чтобы в ближайшие месяцы развернуть производство устройств на базе процессоров Snapdragon. На совместимость и производительность как смартфонов, так и XR-очков потребителям и пользователям укажет маркировка Qualcomm XR Optimized.

В числе первых о своих планах включить поддержку новых возможностей XR-очков в свои устройства объявили такие OEM-производители смартфонов, как ASUS, Black Shark, OnePlus, OPPO, Smartisan, vivo и ZTE.

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