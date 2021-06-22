Qualcomm представила новые IoT-платформы

22 июня 2021 г., 14:55

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Компания Qualcomm Technologies объявила о выпуске IoT-решений следующего поколения: Qualcomm QCS8250, Qualcomm QCS6490/ QCM6490, Qualcomm QCS4290/ QCM4290, и Qualcomm QCS2290/ QCM2290. Они охватывают диапазон платформ от начального до премиального уровня, позволяя расширить возможности доступа к различным промышленным и коммерческим приложениям. Новинки нацелены на удовлетворение потребностей растущей IoT-экосистемы в ключевых сегментах, включая транспорт и логистику, розничную торговлю и складское хранение, совместную работу с применением видео (видео-сотрудничество), умные камеры, медицину и многое другое.

«Системный подход дает Qualcomm Technologies уникальную возможность возглавить дальнейшее развитие IoT-экосистемы. Наряду с недавно представленным модемом Qualcomm 315 5G IoT эти новые IoT-решения служат ярчайшим примером нашего стремления расширять внедрение цифровых преобразований и создавать решения для трансформации промышленных и корпоративных IoT-приложений, позволяя добиться максимальной производительности и бесшовной подключаемости, — сказал Джефф Лорбек (Jeff Lorbeck), старший вице-президент и генеральный менеджер Qualcomm Technologies, Inc. по подключенным интеллектуальным системам. — Мы верим в то, что технологии способны обогатить нашу жизнь, и предлагаем целевые инновации с решениями для поддержки экосистемы в освоении новых возможностей для подключения, работы и общения. Наши новые IoT-решения — это очередной шаг к достижению поставленной цели».

Заявлено, что аппаратные и программные опции увеличения срока службы новинок позволяют обеспечить их долгосрочную поддержку в течение минимум восьми лет.

Qualcomm QCS8250 — премиальная платформа следующего поколения с поддержкой решений Qualcomm Wi-Fi 6 и технологий 5G, оптимизированная для максимальной производительности интенсивных вычислений, обеспечивающих работу камер и граничных ИИ-приложений (Edge-AI). Производительность высокого уровня достигается благодаря применению процессора Qualcomm Kryo 585, ИИ-модуля Qualcomm Artificial Intelligence (AI) Engine и процессора обработки изображений (image signal processor, ISP), что позволяет поддерживать до семи камер одновременно с кодированием вплоть до разрешения 4K при частоте 120 кадров в секунду. В дополнение к машинному обучению новый нейропроцессор (Neural Processing Unit, NPU) обеспечивает интуитивную ИИ-функциональность для ресурсоемких IoT-приложений, таких как умные камер, видео-сотрудничество, ИИ-хабы, подключенная медицина и умная розничная торговля.

Qualcomm QCS6490 и Qualcomm QCM6490 — первые IoT-оптимизированные решения Qualcomm Technologies, предназначенные для реализации в IoT-устройствах высшего класса премиальных функций, включая глобальную 5G-подключаемость и технологию Wi-Fi 6E. Процессор Kryo 585 обеспечивает высокую производительность данного решения, предназначенного для таких промышленных и коммерческих IoT-приложений, как транспорт, складское хранение, подключенная медицина, управление логистикой и терминалами в точках продаж (point of sale kiosks). Решение с поддержкой 5G mmWave/Sub-6 и Wi-Fi 6E может использоваться в портативных устройствах и планшетах в защищенном исполнении, в промышленных сканерах и в системах с человеко-машинными интерфейсами. Благодаря широким коммуникационным возможностям, уменьшенной задержке, трем сигнальным процессорам и продвинутой функциональности Edge-AI с ИИ-модулем Qualcomm AI Engine 6-го поколения это решение призвано обеспечить максимальную производительность при меньшем по сравнению с предыдущими поколениями энергопотреблении.

Платформы Qualcomm QCS4290 и Qualcomm QCM4290 обеспечивают повышенную производительность и максимум преимуществ для устройств среднего уровня. Повышенная скорость и высокая производительность вычислений на устройстве с процессором Kryo260 вкупе с ИИ-модулем Qualcomm AI Engine 3-го поколения обеспечивают производительность, динамическую функциональность камеры и широкие возможности подключения (LTE Cat13, Wi-Fi 6-Ready) Эти платформы нацелены на такие промышленные и коммерческие IoT-приложения, как промышленные портативные устройства для логистики и складского хранения, охранные панели и камеры. Благодаря расширенным интеллектуальным возможностям данных решений, создаваемые на их основе устройства помогут организовать продуктивную и эффективную рабочую среду.

Платформы начального уровня Qualcomm QCS2290 и Qualcomm QCM2290 с поддержкой LTE, модернизированной функциональностью и памятью с низким энергопотреблением обеспечивают надежную производительность и энергосбережение. Платформа начального уровня с процессором Cortex A53 — экономичное решение с повышенной производительностью и энергоэффективностью, расширенными графическими возможностями и улучшенным качеством изображений. Платформа нацелена на точки розничной торговли (point-of-sale, POS), промышленные портативные устройства, камеры и приложения контроля перемещения. Кроме того, чип обработки модулирующего сигнала QCS2290/QCM2290 совместим по выводам с QCS4290/QCM4290, что позволяет заказчикам использовать аппаратное и программное обеспечение для различных IoT-устройств, снижая себестоимость и сокращая сроки выпуска.

Решения Qualcomm QCS8250, Qualcomm QCS4290/ QCM4290 и Qualcomm QCS2290/ QCM2290 уже доступны. Решение Qualcomm QCS6490/ QCM6490 ожидается во второй половине 2021 г.

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