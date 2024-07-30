Qualcomm представила мобільну платформу Snapdragon 4s Gen 2

30 июля 2024 г., 17:35

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Компанія Qualcomm Technologies анонсувала мобільну платформу Snapdragon 4s Gen 2, розроблену для того, щоб зробити зв'язок 5G доступнішим і надійнішим. Зазначається, ця нова платформа є ще одним прикладом того, як Qualcomm прагне проєктування людського прогресу, як піонер глобального переходу з 4G на 5G для розширення можливостей спільнот та галузей.



Платформа Snapdragon 4s Gen 2 також оснащена багатофункціональними удосконаленнями, включаючи надійну продуктивність процесора для безперебійної багатозадачності, дводіапазонну навігацію для кращої точності місцезнаходження, покращений AI звук та розважальні можливості, такі як плавний ігровий процес та потужна потокова передача відео.



"Мобільна платформа Snapdragon 4s Gen 2 - це значний крок вперед у справі підвищення доступності технології 5G, щоб більше людей могли подорожувати світом на швидкостях 5G", - сказав Кріс Патрік (Chris Patrick), старший віцепрезидент і генеральний менеджер з мобільних телефонів Qualcomm Technologies. «Завдяки передовим розробкам ми збалансували доступність із високою продуктивністю та роботою батареї протягом усього дня, а також повсюдним доступом до 5G для покращених мобільних вражень».



"Ми раді співпрацювати з Qualcomm Technologies, щоб забезпечити користувачам доступ до гігабітного підключення", - сказав Муралікрішнан Б (Muralikrishnan B), президент Xiaomi India. «Багато людей ще не відчули переваги 5G, і завдяки Snapdragon 4s Gen 2 Xiaomi може надати підключення 5G ширшій аудиторії, щоб змінити спосіб, яким світ підключається та взаємодіє».



Спочатку Snapdragon 4s Gen 2 використовуватиметься Xiaomi, а анонс першого пристрою очікується до кінця 2024 року.

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