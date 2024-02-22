Qualcomm прагне впровадити Wi-Fi 7 в автомобільну промисловість

22 февраля 2024 г., 17:25

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Компанія Qualcomm Technologies додає можливість під'єднання Wi-Fi 7 у свої автомобільні чипсети. Qualcomm QCA6797AQ - це перша в галузі точка доступу Wi-Fi 7 автомобільного класу. Це дає змогу значно швидше доставляти оновлення програмного забезпечення в автомобіль для поновлення карт і функцій з високою роздільною здатністю, а виробники автомобілів також можуть ефективно вивантажувати дані про автомобіль у дилерські центри, зарядні станції або роздрібні точки продажу.



На думку Qualcomm, попит на передові інформаційно-розважальні системи та приладові панелі доповненої реальності стимулює потребу в каналах зв'язку з вищою пропускною здатністю. Wi-Fi 7 представляє нові ключові технології, як-от High Band Simultaneous (HBS), Multi-link Multi-Radio (MLMR), смуга пропускання каналу 320 МГц, 4k Quadrature Amplitude Modulation (QAM) і Adaptive Puncturing.





Завдяки підтримці HBS MLMR, Wi-Fi 7 значно підвищує надійність з'єднання, практично виключаючи обрив зв'язку через зовнішні перешкоди. Працюючи одночасно на каналах 5 і 6 ГГц, Wi-Fi 7 постійно вибирає найкращий доступний канал для зв'язку з кожним пристроєм в автомобілі. Це забезпечує надійніші з'єднання для безперебійного передавання даних і нижчі затримки для потокового передавання фільмів, ігор та інших чутливих до затримок застосунків.





Використання спектра 6 ГГц з каналами 320 МГц і 4K QAM забезпечує пікову пропускну здатність до 5,8 Гбіт/с, даючи змогу автомобілям завантажувати карти високої чіткості. Адаптивна пробивка дає змогу використовувати ширші канали, навіть якщо частина каналу недоступна, що призводить до ефективнішого використання спектра.



Qualcomm стверджує, що на її рахунку понад 450 перемог у розробці Wi-Fi 7 практично у всіх категоріях пристроїв. Компанія перебуває в процесі придбання Autotalks для технології 5G V2X, а також має чипсети Bluetooth і 5G для стільникового зв'язку.

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