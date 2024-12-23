Qualcomm здобула перемогу в судовому процесі проти Arm

23 декабря 2024 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, присяжні в ході судового процесу у федеральному суді США вирішили, що центральні процесори Qualcomm мають належну ліцензію за угодою з Arm Holdings.

Суд зняв деяку, але не всю, невизначеність навколо експансії виробника чипів на ринок ноутбуків.

Qualcomm заявила, що результат підтвердив її право на інновації, але Arm пообіцяла домагатися нового судового розгляду.

Підкреслюється, що такий результат означає, що справа може бути розглянута знову в майбутньому - те, чого пообіцяла добиватися компанія Arm у своїй заяві після винесення вироку.

Суддя Меріеллен Норейка (Maryellen Noreika), яка головувала засідання по справі у федеральному суді США в штаті Делавер, закликала Arm і Qualcomm до посередництва у їхній суперечці.

«Я не думаю, що жодна зі сторін здобула б однозначну перемогу, якби ця справа розглядалася знову», - заявила Норейка сторонам.

Після більш ніж дев'яти годин обговорень протягом двох днів присяжні у складі восьми осіб не змогли винести одностайного вердикту щодо того, чи порушив стартап Nuvia умови своєї ліцензії з компанією Arm.

Але присяжні вирішили, що Qualcomm, яка придбала Nuvia за 1,4 мільярда доларів у 2021 році, не порушила цю ліцензію.

Присяжні також встановили, що чипи Qualcomm, створені з використанням технології Nuvia, які відіграли ключову роль у просуванні Qualcomm на ринок персональних комп'ютерів, належним чином ліцензовані за власною угодою з Arm, що відкриває шлях для подальшого розвитку цього бізнесу.

«Присяжні захистили право Qualcomm на інновації і підтвердили, що всі продукти, про які йде мова в цій справі, захищені контрактом Qualcomm з Arm», - йдеться в заяві Qualcomm.

Представник Arm заявив, що компанія «розчарована» тим, що присяжні не змогли «досягти консенсусу» щодо позовних вимог компанії, і зазначив, що з самого початку метою судового розгляду був захист інтелектуальної власності компанії.

Наразі результат відкриває шлях для Qualcomm, щоб продовжувати просувати те, що вона називає AI PC, у чипах для ноутбуків. Це ринок, на якому Nvidia, AMD та MediaTek також планують випускати процесори на базі Arm.

«Мене найбільше турбувало, що станеться з майбутньою дорожньою картою, якщо вони (Qualcomm) більше не матимуть доступу до обчислювальних ядер Nuvia, - зазначила аналітик Bernstein Стейсі Расгон (Stacy Rasgon). - На даний момент цей ризик набагато ближчий до того, щоб бути виключеним із розгляду».

Суперечка між Arm і Qualcomm була зосереджена на тому, яку ставку роялті повинна платити остання за кожен чип. Nuvia мала вищі ставки, ніж Qualcomm, до того, як була куплена. Її технології покупець почав використовувати у своїх чипах, але за власною ліцензією від Arm з нижчими ставками роялті.

Бен Баджарін (Ben Bajarin), генеральний директор консалтингової компанії Creative Strategies, зазначив, що поточні прогнози зростання Arm не залежать від отримання більш високих ставок від Qualcomm у зв'язку з виходом чипів Arm на ринок персональних комп'ютерів.

«Вони не врахували цю перемогу у своїх щоквартальних звітах про прибутки, - резюмував Баджарін. - Тож ніщо з цього не змінює їхнього економічного потенціалу. Це просто питання договірних відносин».

Однак результат судового розгляду залишає відкритим питання про те, де починається і де закінчується технологія Arm. Компанія ліцензує свою обчислювальну архітектуру фірмам, але також продає проекти обчислювальних ядер як готові продукти.

Деякі з найбільш досвідчених клієнтів Arm, такі як Apple, Qualcomm і Nuvia, ліцензують її архітектуру, але розробляють свої власні ядра.

Під час судового розгляду, про який йшла мова, адвокати Arm наполягали на тому, що умови ліцензії на архітектуру, укладені з Nuvia, дають Arm право вимагати анулювання розробок ядра Nuvia.

«Це має наслідки для всієї індустрії, - наголосив в інтерв'ю Джим МакГрегор (Jim McGregor) з Tirias Research. - Незалежно від того, чи використовуєте ви стандартне ядро Arm, чи розробляєте власне ядро Arm, воно було основою всього - від електричних зубних щіток до супутників».

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