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Qualcomm оснастит своей платформой электромобиль Renault следующего поколения

23 сентября 2021 г., 16:25
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Qualcomm Technologies сообщила о сотрудничестве с Google и Renault Group по разработке многофункциональной иммерсивной внутрисалонной системы для электромобиля Renault следующего поколения Mégane E-Tech Electric, который был представлен в Мюнхене на выставке IAA Mobility 2021.

Как отмечается, для технически продвинутой информационно-развлекательной автомобильной системы, обеспечивающей комфорт водителю и пассажирам, Renault Group будет использовать платформы 3-го поколения Qualcomm Technologies Snapdragon Automotive Cockpit. Система включает сенсорный дисплей портретного формата для видео, аудио- и навигационных функций. Для дальнейшего расширения возможностей водителя и пассажиров в новом Mégane E-Tech Electric системы комплектуются встроенными сервисами и приложениями Google. Они не только будут служить для развлечения и получения информации (Google Assistant, Google Maps и Google Play), но и обеспечат возможности обновления автомобильных систем в соответствии с актуальными цифровыми трендами.

Подчеркивается, что платформы 3-го поколения Snapdragon Automotive Cockpit, первые масштабируемые решения на базе искусственного интеллекта (ИИ), анонсированные для автопрома, преобразуют обстановку в салоне автомобиля. Повышенные вычислительная мощность и уровень интеллекта дают возможность реализовать продвинутый интуитивный ИИ-функционал следующего поколения, включая виртуальный внутрисалонный помощник, естественное взаимодействие водителя с автомобилем и контекстное обеспечение безопасности.

Цифровая бортовая система Mégane E-Tech Electric работает под управлением ОС Android Automotive Operating System (AAOS) и с помощью технологий Google придает автомобилям новый уровень интеллекта. Google Assistant предоставляет помощь в режиме hands-free, приложение Google Maps — позиционно-точную навигацию, Google Play — богатую экосистему подключенных и обновляемых автомобильных сервисов и приложений.

«Цифровые бортовые системы быстро перестроили общение водителя и пассажиров с автомобилем, обеспечив повышенный уровень комфорта и персонализации, - заявил Тьерри Каммаль (Thierry Cammal), вице-президент Renault Software Factory. - Мы уверены, что продолжение сотрудничества с Google и Qualcomm Technologies чрезвычайно важно для нового восприятия обстановки в салоне автомобиля, и мы сможем создавать продвинутые приложения, которые еще больше расширят возможности водителей и пассажиров».

«Мы видим растущий спрос потребителей и автопроизводителей на интеллектуальные и безопасные внутрисалонные приложения, и мы гордимся тем, что наши платформы 3-го поколения Snapdragon Automotive Cockpit сыграли свою роль в удовлетворении этого спроса вместе с электромобилями Mégane E-Tech Electric, - отметил Накул Дуггал (Nakul Duggal), старший вице-президент и генеральный менеджер автомобильного подразделения Qualcomm Technologies, Inc. - Мы надеемся расширять наше многолетнее сотрудничество с такими лидерами, как Google и Renault Group, чтобы в новую цифровую эпоху предлагать водителям и пассажирам совершенно новые впечатления».

Интегрированные автомобильные платформы Qualcomm Technologies, включая Snapdragon Digital Chassis, продолжают способствовать расширению деятельности компании в области телематики, информационно-развлекательных систем и внутрисалонной связи: объем портфеля заказов уже превысил 10 млрд долл. Масштабируемые автомобильные решения Qualcomm Technologies включают множество передовых технологий и поддерживают разработку продвинутых информационно-развлекательных систем. Благодаря платформам Qualcomm Technologies Snapdragon Automotive Cockpit автопроизводители и поставщики уровня Tier-1 во всем мире получают передовые технологии для разработки и реализации цифровых бортовых систем следующего поколения.

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