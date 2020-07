Qualcomm обновила платформу Snapdragon Wear для Google Wear OS

6 июля 2020 г., 9:35

0

Tweet

Компания Qualcomm Technologies представила новые платформы Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ и Snapdragon Wear 4100, разработанные на базе ультрамаломощной гибридной архитектуры Qualcomm для применения в подключенных смарт-часах следующего поколения.



Как отмечается, Платформа Snapdragon Wear 4100+, в которой использован проверенный временем гибридный подход, включает сверхбыструю однокристальную систему (SoC) и постоянно подключенный (Always On, AON) сопроцессор с расширенными возможностями. По сравнению с предыдущей, данная платформа, выполненная по техпроцессу 12 нм, существенно усовершенствована с точки зрения мощности, заявляет производитель.



«Мы находимся на передовых позициях быстро развивающегося сегмента носимых устройств, — отметил Панкадж Кедья (Pankaj Kedia), руководитель глобального бизнеса Qualcomm Technologies, Inc. по сегменту умных носимых устройств. — Наша инновационная гибридная архитектура, впервые представленная в платформе Snapdragon Wear 3100, которую в мире носимых устройств отличают лучшие показатели производительности и времени работы от батарей, пользуется огромным успехом. Сегодня, анонсируя платформы Snapdragon Wear 4100, которые углубят и расширят возможности пользователей подключенных смарт-часов следующего поколения, мы выводим этот уникальный подход на новый уровень».



В последние годы индустрия носимых устройств стабильно росла, и, согласно прогнозам IDC, будет и дальше развиваться ускоренными темпами. Развитие отрасли сопровождается сильной сегментацией с выделением целевых аудиторий (дети, взрослые, пожилые) и направлений (спорт, здоровье, связь, мода).



«Мы видим стабильный рост на рынке носимых устройств, и считаем, что этот тренд продолжится: отраслевой рынок к 2023 г. превысит 30 млрд долл. Тот факт, что потребители все внимательнее относятся к своему здоровью и самочувствию, будет способствовать ускоренному росту, начиная со второй половины 2020 г.», — считает Лео Гебби (Leo Gebbie), старший аналитик отдела носимых устройств и расширенной реальности компании CCS Insight.



Диверсификация носимых устройств требует гибкой архитектуры, которая способна разнообразить пользовательский опыт и обеспечить долгое время работы батарей. Этим требованиям лучше всего удовлетворяет гибридная архитектура, в которой сочетаются однокристальная система A-класса и сопроцессор M-класса.



В состав платформы Snapdragon Wear 4100+ входит высокопроизводительная однокристальная система с модернизированными подсистемами (центральный и графический процессоры, память, модем сотовой связи, камера), выполненная по 12-нанометровой технологии, обеспечивающей пониженное энергопотребление, и два выделенных цифровых сигнальных процессора — один для поддержки модема и локализации, второй — для работы с сенсорами и аудио. Также крайне важен постоянно подключенный ультрамаломощный сопроцессор для вычислений, связанных с поддержкой дисплея, сенсоров, карт и функций времени. И плюс к этому усовершенствованный постоянно действующий программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие SOC и сопроцессора.



Цель разработки Snapdragon Wear 4100+ — существенно улучшить по сравнению с предыдущими платформами параметры производительности, связи, интеллектуального функционала и энергопотребления, повысив таким образом качество пользовательского опыта.



В составе представленно SoC: 4 ядра A53, графический процессор Qualcomm Adreno 504, память с повышенным быстродействием LPDDR3 (750 МГц), а также два процессора обработки изображений, поддерживающие камеры с разрешением до 16 мегапикселей. По сравнению с платформой Snapdragon Wear 3100 архитектура Snapdragon Wear 4100+ обеспечивает 85% прирост производительности и улучшенную эргономику благодаря более быстрому запуску приложений, параллельному выполнению задач, более сглаженному и чувствительному интерфейсу, а также расширенным возможностям фото- и видеосъемки.



Модем 4G LTE, выполненный по технологии 12 нм, существенно модернизирован по сравнению с предыдущими платформами за счет выделенного процессора DSP, таких функций энергосбережения, как eDRX, управления питанием на уровне платформы, поддержки категорий Cat 4/3/1 и одной или двух антенн.



Модернизированный AON-сопроцессор принимает на себя больше вычислений. Разделив функции памяти и производительности, мы увеличили число цветов с 16 до 64K и расширили круг выполняемых сопроцессором функций, включив в них постоянный мониторинг ЧСС и сна, ускорение пробуждения при подъёме руки (tilt-to-wake), счетчик шагов, предупреждения, таймеры и тактильные функции, сделав традиционный режим часов более функциональным.



Оптимизация энергопотребления платформы включает 12-нанометровый технологический процесс (12nm low power), два цифровых сигнальных процессора для оптимального разделения нагрузки, поддержку динамического изменения тактовой частоты и напряжения питания процессора, технологию Qualcomm Sensor Assisted Positioning PDR Wearables 2.0, поддержку маломощного трекинга местоположения и модернизированную архитектуру Bluetooth 5.0. Такие усовершенствования позволили более чем на 25% снизить потребляемую мощность в основных режимах и увеличить продолжительность работы от батарей по сравнению с предыдущими платформами.



Гибридная архитектура платформы позволила улучшить пользовательский опыт в интерактивном, и спортивном режимах, а также в режиме умного дисплея (ambient mode) и часов. В режиме умного дисплея платформа поддерживает дополнительные иммерсивные функции с использованием камеры, голосового помощника, а также голосовых и видео сообщений. В информационном режиме расширение цветовой гаммы с 16 до 64K цветов и увеличение межзнаковых интервалов сделали дисплей более читаемым и позволили разнообразить дизайнерское оформление. Загруженные карты облегчают действия пользователей в спортивном режиме. В традиционном режиме часов отображаются пульс, число шагов, предупреждения, напоминания и индикатор батареи с минимальным влиянием на срок службы последней.



Сообщается, что платформы Snapdragon Wear 4100 реализуются в двух вариантах. Snapdragon Wear 4100+ в составе: основной чип SoC SDM429w или SDA429w, сопроцессор QCC1110, дополнительные чипы, включая PMIC, РЧ-блок для модема и GPS, WiFi/BT и RFFE. А также Snapdragon Wear 4100 состоящая из: основного чипа SoC и дополнительных чипов.



Новое решение поддерживают как платформу Android Open Source Platform (AOSP), так и Google Wear OS.



Платформы Snapdragon Wear 4100+ и Snapdragon Wear 4100 уже поставляются.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации