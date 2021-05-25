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Qualcomm нацеливает 2-е поколение Snapdragon 7c на «премиальные» ноутбуки

25 мая 2021 г., 16:14
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Qualcomm нацеливает 2-е поколение Snapdragon 7c на «премиальные» ноутбуки

Qualcomm 24 мая анонсировала процессор второго поколения Snapdragon 7c на базе Arm, предназначенный для использования в ПК начального уровня с ОС Windows и Chromebook.

Самым большим изменением в Snapdragon 7c Gen 2, как сообщает Anandtech, по-видимому является увеличение тактовой частоты с 2,4 ГГц до 2,55 ГГц. Как и оригинальный Snapdragon 7c, он имеет интегрированный модуль LTE и, по информации Qualcomm, будет поддерживать «многодневное время автономной работы».

Кроме того, Qualcomm запускает инструментарий Snapdragon Developer Kit для ПК с Windows 10, который даст разработчикам возможность оптимизировать приложения к её платформе.

Qualcomm впервые представила свои планы на процессоры для базовых ПК в конце 2019 года. Теперь, Мигель Нуньес (Miguel Nunes), старший директор по управлению продуктами Qualcomm, сказал, что с Snapdragon 7c компания рассчитывает добавить больше премиум-возможностей в 300-долларовые ПК. «Мы снижаем премиальность до новых ценовых отметок», — заявил он.

Основные особенности Snapdragon 7c следующего поколения:

  • Режим «Always on» позволяет ИТ-администраторам более регулярно управлять устройствами и обновлять их безопасность.

  • Постоянная подключенность в помещениях и на улице благодаря коммутации между надёжными Wi-Fi и сотовыми сетями.

  • Более 19 часов непрерывной автономной работы. Видеоконференция Zoom с демонстрацией экрана может работать более 7 часов на одном заряде батареи.

  • Движок Qualcomm AI Engine пятого поколения для поддержки безопасности и распознавания голоса.

  • Виртуальный объемный звук с подавлением эха и шума.

  • 32-мегапиксельная камера.

  • Поддержка гипервизора Windows 10 и ПК с защищённым ядром Microsoft.

Первые лэптопы с Snapdragon 7c Gen 2 появятся этим летом. Lenovo сообщила, что выпустит новые продукты на этой платформе до конца 2021 года. Комплект разработчика, Snapdragon Developer Kit, станет доступен в магазине Microsoft Store этим летом.

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