Qualcomm купує в'єтнамську компанію MovianAI

2 апреля 2025 г., 9:35

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Компанія Qualcomm Technologies офіційно оголосила про придбання в'єтнамського розробника штучного інтелекту MovianAI.

MovianAI - це підрозділ генеративного АІ компанії VinAI Application and Research JSC, дослідницької лабораторії машинного навчання. VinAI є підрозділом Vingroup, одного з найбільших в'єтнамських конгломератів, який управляє готелями та виробляє автомобілі.

«Залучаючи висококваліфіковані таланти з VinAI, ми зміцнюємо нашу здатність надавати передові рішення в галузі АІ, які принесуть користь широкому колу галузей і споживачів», - заявив Джилей Хоу (Jilei Hou), старший віце-президент Qualcomm з інжинірингу.

VinAI, материнську організацію MovianAI, очолює колишній науковий співробітник DeepMind Хунг Буй (Hung Bui). З моменту запуску в 2019 році компанія опублікувала кілька статей про генеративний АІ. VinAI також завантажила десятки проектів з відкритим вихідним кодом на GitHub.

Близько двох років тому дослідники VinAI представили новий підхід до побудови моделей генерації зображень. Він полягає у використанні існуючої моделі генерації зображень для навчання меншого за розміром алгоритму, який може виконувати ті самі завдання, використовуючи менше обладнання. За словами VinAI, технологія зменшує потребу в навчальних даних і тим самим полегшує розробку.

Окрім нових методів машинного навчання, лабораторія також розробила кілька моделей АІ з відкритим вихідним кодом. Один з її алгоритмів генерації зображень поєднує три різні архітектури нейронних мереж: дифузійну, трансформаторну та архітектуру Mamba. Mamba - це відносно нова альтернатива архітектурі Transformer, яка може бути більш ефективною з точки зору апаратного забезпечення в певних ситуаціях.

Дослідницькі зусилля VinAI також виходять за рамки генерації зображень. Компанія розробила власну велику мовну модель RecGPT-7B, оптимізовану для задач генерації рекомендацій.

«Ми готові зробити свій внесок у місію Qualcomm по здійсненню проривів у фундаментальних дослідженнях АІ і масштабувати їх в різних галузях, включаючи смартфони, ПК, програмно-керовані транспортні засоби і багато іншого», - наголосив генеральний директор VinAI Хунг Буй, який приєднається до чипмейкера в рамках угоди.

Досвід MovianAI у розробці моделей може допомогти Qualcomm розширити свій набір інструментів для розробки АІ. Ці рішення полегшують компаніям розгортання додатків машинного навчання на пристроях, що працюють на процесорах виробника.

Qualcomm надає бібліотеку попередньо налаштованих моделей АІ, оптимізованих для роботи на своєму кремнії. Ці алгоритми позбавляють компанії необхідності навчати нові алгоритми з нуля, що прискорює розробку. Для команд розробників, які, тим не менш, бажають створювати власні моделі, Qualcomm надає інструменти, що допомагають оптимізувати продуктивність цих моделей.

Щодо Vingroup, слід зазначити, що засновник цього конгломерату свій перший великий бізнес створив в Україні. Фам Нят Вионг (Phạm Nhật Vượng) у 1995 р. заснував компанію «Техноком» у Харкові, яка почала випускати локшину швидкого приготування «Мівіна», а у 2010 р. була викуплена концерном Nestle за 150 млн дол.

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