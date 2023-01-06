 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Qualcomm і Iridium об'єднали зусилля для передачі супутникових повідомлень на Android-смартфони

6 января 2023 г., 12:05
0 
 

Компанії Qualcomm та Iridium Communications уклали партнерство для надання послуги супутникового обміну повідомленнями на смартфонах преміум-класу, що працюють під управлінням операційної системи Android.

Ця інформація з'явилася через кілька місяців після того, як Apple представила аналогічну функцію, що дозволяє моделям iPhone 14 відправляти екстрені повідомлення через супутник в деяких країнах, таких як США і Канада. Ці телефони також містять чіп Qualcomm, який може зв'язуватися з супутниками, коли немає Wi-Fi або стільникового з'єднання для передачі даних.

Qualcomm заявила в четвер, що нова послуга, Snapdragon Satellite, буде доступна в певних регіонах з другої половини цього року, починаючи з пристроїв, що використовують мобільну платформу Snapdragon 8 другого покоління.

Snapdragon Satellite також може бути включений на інших пристроях, як ноутбуки, транспортні засоби та планшети, додали в компанії.

За допомогою технології Qualcomm повідомлення, відправлені через сервіс, будуть надходити в супутникову мережу Iridium. Потім вони будуть передані одержувачу або екстреним службам.

Виробник GPS-гаджетів Garmin буде координувати послуги екстреного реагування для користувачів, заявили в Qualcomm.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  