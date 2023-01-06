Qualcomm і Iridium об'єднали зусилля для передачі супутникових повідомлень на Android-смартфони

6 января 2023 г., 12:05

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Компанії Qualcomm та Iridium Communications уклали партнерство для надання послуги супутникового обміну повідомленнями на смартфонах преміум-класу, що працюють під управлінням операційної системи Android.



Ця інформація з'явилася через кілька місяців після того, як Apple представила аналогічну функцію, що дозволяє моделям iPhone 14 відправляти екстрені повідомлення через супутник в деяких країнах, таких як США і Канада. Ці телефони також містять чіп Qualcomm, який може зв'язуватися з супутниками, коли немає Wi-Fi або стільникового з'єднання для передачі даних.



Qualcomm заявила в четвер, що нова послуга, Snapdragon Satellite, буде доступна в певних регіонах з другої половини цього року, починаючи з пристроїв, що використовують мобільну платформу Snapdragon 8 другого покоління.



Snapdragon Satellite також може бути включений на інших пристроях, як ноутбуки, транспортні засоби та планшети, додали в компанії.



За допомогою технології Qualcomm повідомлення, відправлені через сервіс, будуть надходити в супутникову мережу Iridium. Потім вони будуть передані одержувачу або екстреним службам.



Виробник GPS-гаджетів Garmin буде координувати послуги екстреного реагування для користувачів, заявили в Qualcomm.

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