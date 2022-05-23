Qualcomm анонсувала процесори Snapdragon 7 Gen 1 та Snapdragon 8+ Gen 1

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Компанія Qualcomm представила нові процесорні платформи для смартфонів: Snapdragon 7 Gen 1 та Snapdragon 8+ Gen 1.
Snapdragon 7 Gen 1 розрахований на застосування у верхньому ешелоні пристроїв середнього рівня. Чип має вісім обчислювальних ядер - одне ядро Cortex-A710 Prime (2,4 ГГц), три ядра Cortex-A710 Performance (2,36 ГГц) та чотири ядра Cortex-A510 Efficiency (1,8 ГГц).
Ця платформа також використовує прискорювач графіки Adreno 662 та модем Snapdragon X62 5G (швидкість завантаження даних до 4,4 Гбіт/с). На борту також модуль штучного інтелекту Qualcomm AI Engine сьомого покоління.
Процесор Snapdragon 7 Gen 1 може використовуватись з оперативною пам'яттю LPDDR5-3200 до 16 ГБ, підтримує дисплеї QHD+ із частотою оновлення 60 Гц, а також фотомодулі з роздільною здатністю до 200 Мп.
Компанія також анонсувала Snapdragon 8+ Gen 1, націлений на використання у флагманських смартфонах.
Це є поліпшена версія Snapdragon 8 Gen 1, який мав вісім обчислювальних ядер - потужне ядро Kryo Prime (3,0 ГГц), три ядра Kryo Performance (2,5 ГГц) та чотири ядра Kryo Efficiency (1,8 ГГц). Нова платформа отримала підвищення тактових частот: у Kryo Prime до 3,2 ГГц, Kryo Performance - до 2,8 Ггц, Kryo Efficiency - до 2,0 ГГц.
Snapdragon 8+ Gen 1 також отримав модуль штучного інтелекту Qualcomm AI Engine сьомого покоління та модем Snapdragon X65 5G.
Виробник наголошує, що нова версія процесора дає підвищення продуктивності на 10% та на 30% кращі показники енергетичної ефективності.
Snapdragon 8+ Gen 1 підтримує дисплеї 4K із частотою оновлення до 60 Гц та QHD+ із частотою до 144 Гц.
Обидва процесори мають контролери Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3, підтримують HDR10 та HDR10+, а також aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive та LE audio.
Слід додати, що Snapdragon 7 Gen 1 вироблятиметься на лініях Samsung за технологією 4 нм, тоді як Snapdragon 8 Gen 1 - на заводах TSMC з тими же нормами 4 нм.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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