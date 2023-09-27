Qualcomm анонсувала платформу Fiber Gateway 10G

27 сентября 2023 г., 17:25

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Компанія Qualcomm представила свою платформу організації широкосмугового інтернет-доступу 10G Fiber Gateway, що поєднує технологію 10G Passive Optical Network (PON) для підключення домашньої мережі та Wi-Fi 7 для створення бездротової зони в самому домоволодінні.



Серед можливостей цієї платформи відзначається технологія Qualcomm Multi-Link Mesh, що забезпечує чудову продуктивність комірок, і готове рішення Qualcomm Automated Frequency Coordination (AFC), що дозволяє максимально ефективно використовувати спектр 6 ГГц.



Реалізована в рамках цієї платформи технологія 10G PON підтримує сумісність з провідними операторськими рішеннями на базі оптичних лінійних терміналів (OLT) та гнучкість архітектури для адаптації до унікальних потреб та типів розгортання оператора. Інтегрована та гнучка платформа може бути масштабована для обслуговування всіх рівнів послуг на основі загальної структури, що дозволяє операторам швидко впроваджувати нові пропозиції, а OEM-виробникам – пропонувати різноманітний портфель продуктів.



Для абонентів широкосмугового доступу винятковий користувальницький досвід означає відсутність затримок, буферизації та плавну, без збоїв роботу з найбільш важливими для них додатками навіть за наявності в мережі серйозних навантажень, перешкод та мінливості запитів додатків та користувачів. Технологія Qualcomm Service Defined Wi-Fi, що є інноваційним підходом до управління користувальницьким досвідом, реалізована з урахуванням розуміння та реагування на унікальний профіль користувацьких додатків і сервісів, а також з оптимізацією підключення в режимі реального часу. Вона забезпечує підвищення продуктивності всіх пристроїв у будинку, незалежно від їхнього покоління та типу. Крім того, вона дає можливості постачальникам послуг широкосмугового доступу активно організувати свої послуги від хмари до кінцевого пристрою.



Технологія Qualcomm Service Defined Wi-Fi покликана забезпечити стабільно оптимізовану продуктивність бездротового зв'язку навіть на застарілих пристроях та перевантажених мережах.



При розробці платформи волоконно-оптичного шлюзу Qualcomm 10G було поставлено мету забезпечити повний доступ клієнтів та розробників до технологічних інструментів, що дозволяють впроваджувати інноваційні послуги в домашніх умовах, у тому числі:



- Повна програмованість шлюзу за допомогою відкритих API, всебічна підтримка провідної екосистеми проміжного програмного забезпечення, ОС платформи з відкритим вихідним кодом та потужні вбудовані процесори.

- Усі компоненти, необхідні для оптимізації розробки та прискорення розгортання диференційованих послуг та додаткових програм, забезпечуються унікальним програмно визначуваним маршрутом передачі даних, запрограмованим за допомогою Qualcomm Service Defined Wi-Fi.



Завдяки платформі, що абстрагує від складнощів надання послуг, їх оркестрування та моніторингу продуктивності, постачальники послуг широкосмугового доступу можуть легко та повною мірою використовувати потенціал домашнього шлюзу для надання нового покоління інновацій "розумного дому":



- Взаємодія з абонентами за допомогою адаптивних послуг, орієнтованих на користувача, які можуть бути персоналізовані та постійно оновлюватись.

- Підвищення надійності обслуговування та операційної ефективності шляхом надання службам підтримки інформації щодо якості обслуговування абонентів.

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