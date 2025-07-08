Qt купує IAR за 230 млн дол.

8 июля 2025 г., 13:25

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Шведський розробник програмних інструментів IAR прийняв пропозицію про поглинання від компанії Qt Group, що спеціалізується на програмному забезпеченні для автомобільної галузі, на суму 230 млн дол.

Грошова угода, що становить 180 шведських крон за акцію (з 66% премією до поточної ціни акції), отримала підтримку основних інституційних інвесторів, які володіють часткою у 38%.

Як зазначають аналітики, IAR останніми роками стикалася з труднощами та була реструктурована під керівництвом нового генерального директора Сесілії Вахтмайстер (Cecilia Wachtmeister) з метою переходу на модель передплати. Водночас, Qt Group бачить у цій угоді можливість отримати ключові інструменти функціональної безпеки для мікроконтролерів на базі архітектур ARM та RISC-V.

"Об'єднавши Qt Group та IAR, ми розширимо наш загальний доступний ринок, зміцнимо нашу глобальну присутність та пропозиції для клієнтів, одночасно підтримуючи перехід IAR до бізнес-моделі на основі передплати – шлях, який ми добре розуміємо, оскільки успішно завершили його самі, – заявив Юха Вареліус (Juha Varelius), генеральний директор Qt Group. - Ми маємо комплексний продуктовий портфель, що охоплює кожен етап процесу розробки продукту, та чітку стратегію зміцнення нашої позиції як багатопродуктової компанії, тоді як IAR є шанованим постачальником рішень для вбудованої розробки. Тому ми зробили привабливу пропозицію акціонерам IAR, яка відображає переваги, які ми бачимо можливими як інтегрована частина Qt Group".

Qt Group заявляє, що тривалий час уважно стежила за стратегічним та операційним розвитком IAR і розглядає цю угоду як спосіб створити єдиний центр, що принесе значну цінність для обох компаній. Продуктові портфелі Qt Group та IAR доповнюють один одного: перша має глибокі знання в розробці мобільних та десктопних застосунків та вбудованих пристроїв на всіх етапах процесу – від дизайну користувацького інтерфейсу до розробки програмного забезпечення, забезпечення якості та розгортання, тоді як IAR має сильну компетенцію у рішеннях для вбудованої розробки.

Qt Company не планують вносити жодних змін щодо діяльності IAR, її керівництва чи співробітників внаслідок цієї пропозиції.

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