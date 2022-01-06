 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 50 (1294)

19.12 - 26.12

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

QNAP выпускает систему для поддержки видеоконференций

6 января 2022 г., 14:57

QNAP выпускает систему для поддержки видеоконференций

 

Компания QNAP на выставке CES 2022 представила ряд новых подуктов, в частности анонсировала систему для поддержки видеоконференций.

Универсальное решение для видеоконференцсвязи и беспроводных презентаций KoiBox-100W работает под управлением специализированной операционной системы KoiMeeter. И как отмечает производитель, является идеальной заменой дорогостоящим решениям конференц-связи на основе SIP.

KoiBox-100W обладает дополнительными функциями беспроводной поддержки 4K, четырехсторонней связи и выступает локальным хранилищем.

QNAP выпускает систему для поддержки видеоконференций


Также подчеркивается, что организация частных встреч с помощью KoiBox-100W обеспечивает более высокий уровень безопасности и конфиденциальности по сравнению с вариантами в общедоступном облаке. Кроме того, KoiBox-100W позволяет оптимизировать обмен данными между различными платформами - Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex и Google Meet.

KoiBox-100W поддерживает Ethernet, Bluetooth и Wi-Fi 6. Для работы системы достаточно лишь подключить ее к дисплею через HDMI и выполнить сопряжение с камерой и микрофоном.

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/qnap

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  