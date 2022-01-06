QNAP выпускает систему для поддержки видеоконференций

6 января 2022 г., 14:57

Компания QNAP на выставке CES 2022 представила ряд новых подуктов, в частности анонсировала систему для поддержки видеоконференций.



Универсальное решение для видеоконференцсвязи и беспроводных презентаций KoiBox-100W работает под управлением специализированной операционной системы KoiMeeter. И как отмечает производитель, является идеальной заменой дорогостоящим решениям конференц-связи на основе SIP.



KoiBox-100W обладает дополнительными функциями беспроводной поддержки 4K, четырехсторонней связи и выступает локальным хранилищем.



Также подчеркивается, что организация частных встреч с помощью KoiBox-100W обеспечивает более высокий уровень безопасности и конфиденциальности по сравнению с вариантами в общедоступном облаке. Кроме того, KoiBox-100W позволяет оптимизировать обмен данными между различными платформами - Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex и Google Meet.



KoiBox-100W поддерживает Ethernet, Bluetooth и Wi-Fi 6. Для работы системы достаточно лишь подключить ее к дисплею через HDMI и выполнить сопряжение с камерой и микрофоном.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній