QNAP у співпраці з Intel випустила NAS промислового класу TS-i410X

15 июля 2022 г., 15:35

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Компанія QNAP Systems представила 10GbE NAS промислового класу TS-i410X. Новинку відрізняє безвентиляторна конструкція, міцний корпус, підтримка різноманітних варіантів установки (приставка або настінний монтаж), а також широкий діапазон робочих температур та живлення від джерела постійного струму. Тому TS-i410X підійде як NAS для заводів та складів, а також для експлуатації у напіввідкритому середовищі та на транспорті.





Для моделі TS-i410X заявлена ​​можливість роботи в діапазоні температур від -40°C до 70°C при використанні твердотільних накопичувачів промислового класу (таких як 2,5-дюймовий SSD Exascend SI3). Широкодіапазонне джерело живлення постійного струму 9–36 В відповідає різним вимогам до вхідної напруги для промислових та транспортних додатків. У TS-i410X використовується чотириядерний процесор Intel Atom x6425E (з тактовою частотою до 3,0 ГГц) з апаратним прискоренням шифрування AES-NI та довгостроковою підтримкою життєвого циклу не менше семи років. У конфігурацію входять також 8 ГБ оперативної пам'яті та чотири 2,5-дюймові відсіки для накопичувачів SATA 6 Гбіт/с, які підходять для SSD. Завдяки цим удосконаленням користувачі можуть ефективно реалізовувати технологію прискорення SSD-кешу, що покращує продуктивність NAS та швидкість доступу.



"Ми раді продовжити нашу співпрацю з QNAP у наданні високопродуктивних рішень NAS для бізнесу". - Сказав Джейсон Зіллер, генеральний менеджер підрозділу клієнтських підключених рішень корпорації Intel. «Серія процесорів Intel Atom x6000E забезпечує продуктивність ЦП та графіки наступного покоління для обчислень у реальному часі, має систему введення-виведення промислового класу та низьке енергоспоживання, надаючи революційні можливості в сегменті ринку NAS промислового рівня».



«Сфери промисловості, транспорту та напіввідкрите середовище вимагають розумного, сучасного управління даними. І це обумовлює високі вимоги до NAS з вищою продуктивністю, надійністю та підтримкою широкого діапазону температур», - сказав Мейджі Чанг, генеральний менеджер QNAP, додавши: «NAS TS-i410X з процесором Intel Atom серії x6000E зі стійкістю до екстремальних температур оптимізовано для неофісних середовищ, щоб забезпечити ідеальне рішення для зберігання даних та централізованого управління інформацією, ефективного резервного копіювання та синхронізації в реальному часі, спрощуючи завдання управління великими обсягами даних, підвищуючи при цьому продуктивність, прибутковість та рентабельність».



TS-i410X містить два порти 10GBASE-T RJ45 (10G/5G/2,5G/1G), які підходять для додатків, вимогливих до пропускної спроможності (включаючи передачу великих обсягів файлів, високошвидкісне резервне копіювання/відновлення, потокову передачу мультимедіа). Зазначено, що завдяки універсальному та економічному сховищу QNAP користувачі можуть легко модернізувати свої мережеві середовища та забезпечувати їхню відповідність вимогам завтрашнього дня. Новий 12-портовий керований 10GbE комутатор промислового класу QSW-IM1200-8C є доповненням до TS-i410X NAS, що забезпечує розгортання високошвидкісної мережі в захищених середовищах епохи Industry 4.0. Крім того, TS-i410X оснащений виходом HDMI (4K при 30 Гц), що дозволяє користувачам безпосередньо зображати мультимедіа NAS, запис відеоспостереження або робочі столи віртуальних машин.



У TS-i410X реалізована підтримка миттєвих знімків, що забезпечує покращений захист даних та їх миттєве відновлення, захищаючи клієнтів від загроз програм-вимагачів, що зростають. Доступний у цій платформі Центр додатків розширює потенціал NAS ПЗ для спрощення локального, віддаленого чи хмарного резервного копіювання, розміщення віртуальних машин і контейнерів, впровадження професійної системи відеоспостереження, розгортання шлюзу хмарного сховища та багато іншого.

Орієнтовна ціна в Україні на анонсоване рішення становитиме 39,999 грн.

Слід також додати, що стандартна гарантія на продукт - 3 роки із можливістю розширення до 5 років.

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