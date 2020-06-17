QNAP представила неуправляемые коммутаторы с портами 1/10 Гбит/c

17 июня 2020 г., 10:25

Компания QNAP сообщила о начале поставок неуправляемых коммутаторов QSW‑308‑1C и QSW‑308S.



Новинки имеют по три 10-гигабитных разъема SFP+ и восемь гигабитных портов RJ‑45 для подключения сетевых устройств в условиях дома или малого офиса.



Модель QSW‑308‑1C получила один комбинированный порт SFP+/RJ‑45, который поддерживает стандарт NBASE‑T и сетевые соединения на скоростях 10/5/2,5/1 Гбит/с и 100 Мбит/с.



Как отмечается, при подключении компьютеров, серверов, сетевых накопителей и других устройств с поддерживаемыми интерфейсами, в том числе через адаптеры и платы расширения QNAP, коммутаторы способны предоставить суммарную пропускную способность до 76 Гбит/с. Для оптимальной скорости включены функции автосогласования и параллельного обнаружения дуплекса, а также поддерживается передача пакетов JumboFrame.



Особо подчеркивается, что корпуса коммутаторов выполнены в компактном настольном исполнении и имеют пассивную систему охлаждения без вентиляторов для удобного размещения и бесшумной работы.

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