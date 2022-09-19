QNAP офіційно випустила QTS 5.0.1

19 сентября 2022 г., 14:45

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Компанія QNAP Systems оголосила про випуск операційної системи QTS 5.0.1 для NAS, яка підвищує загальну безпеку, зручність і продуктивність для захисту даних та повсякденного використання. Нові функції включають безпечну заміну дисків RAID, підтримку протоколу Windows Search Protocol для загальних тек NAS і підтримку корпоративних дисків SED (дисків, що шифруються самі). NAS QNAP на базі ARM і x86 з QTS 5.0.1 тепер також підтримують файлову систему exFAT без додаткової плати, надаючи користувачам більше можливостей і сумісність пристроїв для передачі великих файлів.



"В інформаційну епоху ефективна передача даних і обмін файлами повинні враховувати питання безпеки та надійності. Саме цю мету переслідувала компанія QNAP під час розроблення операційної системи QTS для розумних NAS", - говорить Сем Лін, менеджер із продукції QNAP, додаючи: "QNAP впровадила суворіші стандарти безпеки та функції детального керування, щоб допомогти компаніям і приватним особам упевнено керувати своїми даними, захищаючи свої цифрові активи та пом'якшуючи загрози безпеці, що зростають".



Ключові нові функції в QTS 5.0.1:



Заміна дисків RAID до потенційної відмови:

Якщо на помилки дисків вказують значення S.M.A.R.T., прогнози DA Drive Analyzer або уповільнення роботи системи, порушені диски в групі RAID можна замінити запасними дисками в будь-який час. Це значно підвищує надійність системи й усуває необхідність у перебудові RAID.



Безплатна підтримка exFAT для NAS на базі ARM:

Файлова система exFAT підтримує розміри файлів до 16 ЕБ та оптимізована для флешпам'яті (наприклад, SD-карт і USB-пристроїв), що дає змогу прискорити передавання великих мультимедійних файлів і обмін ними.



Підвищена швидкість передачі даних для підпису та шифрування SMB:

QTS 5.0.1 підтримує апаратне прискорення AES-NI для підвищення ефективності підписування та шифрування/дешифрування даних за протоколом SMB 3.0 (Server Message Block), забезпечуючи до 5 разів вищу швидкість передавання даних, ніж без апаратного прискорення AES-NI. Це допомагає підвищити продуктивність системи й одночасно захистити конфіденційні бізнес-дані.



Підтримка протоколу пошуку Windows (WSP) для змонтованих загальних тек:

QTS 5.0.1 тепер підтримує Microsoft WSP, який спирається на протокол SMB. За допомогою WSP користувачі можуть шукати спільні теки NAS через Windows, якщо до NAS під'єднано SMB-диск.



Підтримка корпоративних SED (дисків, що шифруються самі)

Крім TCG-OPAL, QTS 5.0.1 підтримує TCG-Enterprise SED сумісні HDD та SSD. Користувачі можуть використовувати вбудоване шифрування дисків для додаткового рівня захисту даних, не вимагаючи додаткового програмного забезпечення або системних ресурсів NAS. Це особливо корисно для організацій, що зберігають суворо конфіденційну інформацію, як-от державний сектор, охорона здоров'я та фінанси.

QTS 5.0.1 доступна у Центрі завантажень.

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