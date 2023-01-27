QNAP. Модернізуємо локальну мережу до 25GbE 

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У міру того, як 25GbE набуває все більшої популярності в серверах і мережевих сховищах, ІТ-адміністраторам навіть невеликих компаній доводиться задуматися про переведення ядра локальної мережі підприємства на більш швидкісний стандарт. І допомогти їм у вирішенні такого завдання може комутатор, з яким ми пропонуємо познайомитись.

Що здавалося ще відносно недавно більш ніж достатньо продуктивності локальної мережі 10GbE, але сьогодні вона вже не завжди задовольняє запити корпоративних додатків. Збільшуються обсяги використовуваних ними даних, тому сервери та мережеві сховища оснащуються мережними адаптерами 25GbE, а значить, якщо не модернізувати до цього рівня активне мережеве обладнання з підтримкою 10GbE, воно стане пляшковою шийкою. Для більшої наочності порівняємо час, необхідний для резервного копіювання файлу розміром 1 ТБ: у мережі 10GbE на таке завдання потрібно трохи більше ніж 17 хвилин, тоді як у випадку 25GbE цей час не перевищує 7 хвилин.

У лінійці QNAP відносно недавно з'явився керований L2-комутатор QSW-M5216-1T, оснащений 16 портами SFP28 для підключення оптики за стандартом 25GbE. За загальної продуктивності 820 Гбіт/с він дозволяє забезпечити переведення мережі вищі швидкості. При цьому таке рішення відрізняється привабливим співвідношенням ціни та продуктивності.

Серед переваг рішення від QNAP варто відзначити й можливість збереження комутаторів 10GbE, що вже використовуються, без створення перешкод з відчутними затримками трафіку. Річ у тому, що в процесі модернізації високошвидкісні порти 25GbE робочих станцій та NAS приєднуються безпосередньо до QSW-M5216-1T. А використовується 10GbE комутатор підключається до нього через порт RJ45 з підтримкою 10GbE з використанням технології LACP (Link Aggregation), що дозволяє довести загальну пропускну здатність до 20GbE.

QXG-25G2SF-CX6 підтримує технологію SR-IOV, яка може розподіляти ресурси пропускної здатності мережевої карти безпосередньо між віртуальними машинами. Це забезпечує надійну роботу віртуальних машин і знижує навантаження на процесор.

Оскільки модель QSW-M5216-1T належить до категорії керованих рівня 2, вона надає такі функції керування, як LACP, VLAN, ACL та LLDP для ефективного керування пропускною спроможністю мережі та підвищення безпеки. Цей комутатор підтримує Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Тому на його базі можна легко та ефективно розгортати мережі малого та середнього масштабу, які підтримують розширення, резервування та запобігання утворенню петель.

Комутатори QNAP працюють під керуванням QNAP Switch System (QSS) з вбудованим інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом Web GUI, де наочні підказки, що виводяться на екран, відповідають фізичним портам. Тому розгортання та налаштування пристрою не викликають проблем в ІТ-адміністратора. А для оновлення прошивок автоматично виконується перевірка наявності нових версій, які встановлюються за командою.

При модернізації локальної мережі підприємства рівня 25GbE з допомогою комутатора QSW-M5216-1T слід пам'ятати, що згодом може бути використаний під час переходу і стандарт 100GbE. Річ у тому, що для цього буде достатньо змінити трансівери 25GbE SFP28, що є в ньому, на 100GbE QSFP28. А якщо необхідно під'єднати комутатор QSW-M5216-1T до сегмента мережі 100GbE, можна залучити функцію агрегації каналів: з її допомогою можуть бути об'єднані чотири порти 25GbE.

Оскільки у наведеному нами прикладі розгортання мережі 25GbE було використане мережеве сховище TS-h3088XU-RP, варто коротко ознайомитися з ним. Цей пристрій було вибрано, тому що в ньому є вбудований мережевий адаптер із двома портами 25GbE SFP28 SmartNIC. Така функціональність пояснюється наявністю у складі NAS 30 відсіків для розміщення твердотільних накопичувачів. Тому він націлюється на такі сфери застосування, як віртуалізація, бізнес-критичні програми та гібридні хмарні середовища. Модель TS-h3088XU-RP доступна з процесорами Intel Xeon W-1250 (з тактовою частотою 3,3 ГГц) або Intel Xeon W-1270 (3,4 ГГц), а обсяг його оперативної пам'яті може досягати 128 ГБ. У платформі є три слоти PCIe Gen 3, що дозволяють розширити його функціональність. А порт HDMI 1.4b дає можливість виведення мультимедійного контенту, інформації про віртуальні машини або десктоп Ubuntu безпосередньо на монітор або ТБ.

Примітно, що QNAP має у своєму розпорядженні не тільки мережеві сховища і комутатори з підтримкою 25GbE. При необхідності впровадити цей стандарт у локальній мережі підприємства з використанням комутаторів та серверів, що підтримують 10GbE, можна також використовувати мережеві адаптери та трасивери виробника стандарту 25GbE.

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