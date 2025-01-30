QNAP анонсує гібридний центр резервного копіювання

30 января 2025 г., 12:35

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Компанія QNAP Systems оголосила про випуск бета-версії Hybrid Backup Center, SaaS-платформи, яка спрощує і централізує управління резервним копіюванням. Завдяки єдиному інтерфейсу Hybrid Backup Center дає змогу користувачам ефективно керувати завданнями Hybrid Backup Sync на декількох NAS QNAP, розташованих на різних майданчиках. Це рішення призначене для підприємств з великим розгортанням NAS, забезпечуючи безперешкодний контроль над складними операціями резервного копіювання. Hybrid Backup Center значно знижує навантаження на ІТ-відділ і підвищує захист і надійність даних завдяки спрощеній реалізації стратегії резервного копіювання 3-2-1.



«Hybrid Backup Center спрощує управління резервним копіюванням на декількох NAS-майданчиках QNAP», - говорить Амол Нархеде (Amol Narkhede), директор підрозділу SaaS Backup and Data Management компанії QNAP. «Централізація резервного копіювання дає змогу оптимізувати робочі процеси, значно знизити складність управління завданнями і залишити в минулому ручні/фрагментовані завдання резервного копіювання. Це дає змогу організаціям зосередитися на своїй діяльності, знаючи, що їхні дані захищені та ефективно управляються, без звичайних накладних витрат на ІТ».



Ключові особливості Hybrid Backup Center



Централізоване управління завданнями резервного копіювання/синхронізації Hybrid Backup Sync за схемою 1 до N або N до 1, планування декількох завдань резервного копіювання та відновлення даних.



Відстеження стану завдань резервного копіювання/відновлення на декількох мережевих сховищах QNAP і підтримуваних цілях, а також створення резервних копій журналів на приладовій панелі.



Резервне копіювання, відновлення і синхронізація даних в/з локального сховища, хмарних сервісів (включно з QNAP-хостингом myQNAPcloud Storage) або віддалених серверів (з використанням протоколів RTRR, Rsync, FTP і CIFS/SMB).



Користувачі можуть візуалізувати всю інфраструктуру резервного копіювання за допомогою динамічного, зручного представлення топології. Ця функція пропонує повний огляд усіх під'єднаних пристроїв NAS, місць резервного копіювання та статусів завдань, надаючи інформацію в режимі реального часу та спрощуючи керування резервним копіюванням для безперебійної роботи та підвищення ефективності.



Підтримка версій резервних копій за номерами або днями для безперервного захисту даних.

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