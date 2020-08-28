Qlik усилит realtime-аналитику с приобретением Knarr Analytics

28 августа 2020 г., 13:55

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Компания Qlik объявила о приобретении компании и интеллектуальной собственности «Knarr Analytics», инновационного стартапа, который разрабатывает продукты по совместной работе с аналитикой в режиме реального времени, комплексные модели исследования данных и фиксации бизнес-открытий.



Как отмечается, приобретение Knarr Analytics – новый шаг по развитию облачной аналитической платформы Qlik в направлении «Активной Аналитики», когда технологии и процессы запускают непосредственные действия на основе данных в режиме реального времени, чтобы ускорить получение бизнес-результатов на протяжении всей цепочки поставки аналитической ценности.



“Каждый процесс и решение может быть улучшено с помощью данных, которые в режиме реального времени запускают действия и улучшают принятие решений в тот момент, когда это важнее всего. Именно это то мы называем Активной Аналитикой», - отмечает Джеймс Фишер (James Fisher), директор по продукту компании Qlik. «Приобретение Knarr Analytics поможет нам улучшить пользовательский опыт Активной аналитики, усилив сотрудничество между всеми участниками аналитического процесса, от операторов данных до бизнес-пользователей, что позволит увеличить использование данных и их ценность для организации»



Продукты Knarr помогают создавать уникальную матрицу данных и открытий, вовлекая как можно больше пользователей в аналитический процесс, отображая расширенный бизнес контекст как для основных данных, так и для бизнес-открытий. Этот уровень взаимодействия и обмена открытиями необходим для создания непрерывного исследования данных, которое лежит в основе Активной аналитики, стимулирующей принятие решений и извлечение ценности из данных.



Решения Knarr усилят облачную аналитическую платформу Qlik Sense в части функционала Insight Advisor, а также исследования данных в каталоге. Клиенты Qlik получат дополнительные преимущества благодаря следующему:



Комплексное визуальное исследование моделей данных, на которых будут основываться бизнес-решения, доступное еще до построения аналитического приложения

Глоссарий в каталоге для дополнительного бизнес-контекста, который поможет пользователям понять, какие именно данные лучше всего помогут им ответить на их вопросы

Многопользовательская совместная работа в режиме реального времени, позволяющая интерактивно сгенерировать открытия в команде, что поможет организациям убрать барьеры между пользователями данных и аналитики

Возможность зафиксировать бизнес-открытие и поделиться им с комментарием и снапшотом, автоматически фиксирующим срез данных и контекст, что обогащает понимание аналитики и ускоряет принятие решений на основе данных

Рост эффективности благодаря машинному обучению Дополненной аналитики Qlik, которое позволит проводить более сложный анализ данных и повысить качество решений на всех уровнях менеджмента



Условия сделки не раскрываются. Со-основатель и технический директор Knarr Analytics, Speros Kokenes, Qlik Luminary, присоединится к команде Qlik как член команды прикладных исследований и перспективных технологий.

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