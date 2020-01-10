Пятьдесят оттенков сервера

10 января 2020 г., 17:40

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Коммунистический идеал производства и распределения «от каждого по способностям, каждому по потребностям» списан с Нового Завета. У атеистов советской поры выходило еще проще: «кесарю кесарево, слесарю слесарево». И в самом деле, речь же не об уравниловке, а о пределах возможного и мотивах деятельности. Пока божество медлит с воздаянием, не стоит ждать милостей от природы. Чтобы взять их у нее, нужен навык (специализация, совершенствование и другие признаки продуктивной работы).

К сожалению, на естественный процесс развития через разделение труда и конкуренцию накладываются притянутые мифы и стереотипы. Они подменяют индивидуальную логику казарменной и упрощают картину мира. Универсальная повестка “Облако. Маркетплейс. Диджитализация” мало чем отличается от шариковской “Примус! Признание Америки! Москвошвея!”.

Не будет развития, пока не научимся подбирать под каждую задачу подходящий инструментарий, а не продукт пропаганды. Не будет ускоренного возврата инвестиций, пока будем проводить конкурсы красоты оборудования, вместо оценки его уместности. Не получится внедрить чей-то передовой опыт механическим переносом - не потому что системы уравнений другие, а потому что отличаются начальные и краевые условия задач.

Обсуждать «силу бренда» и «корпоративные стандарты» всяко проще. Остается лишь повторить вслед за И.Б.: «Недостаток разговоров об очевидном в том, что они развращают сознание своей легкостью, своим легко обретаемым ощущением правоты».

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