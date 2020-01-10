 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 52 (1197)

22.12 - 29.12

читать

Архив номеров

Что для вас является метрикой простоя серверной инфраструктуры?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Андрей Тищенко

Андрей Тищенко

Пятьдесят оттенков сервера

10 января 2020 г., 17:40
+11
голос

Коммунистический идеал производства и распределения «от каждого по способностям, каждому  по потребностям» списан с Нового Завета. У атеистов советской поры выходило еще проще: «кесарю кесарево, слесарю слесарево». И в самом деле, речь же не об уравниловке, а о пределах возможного и мотивах деятельности. Пока божество медлит с воздаянием, не стоит ждать милостей от природы. Чтобы взять их у нее, нужен навык (специализация, совершенствование и другие признаки продуктивной работы).

К сожалению, на естественный процесс развития через разделение труда и конкуренцию накладываются притянутые мифы и стереотипы. Они подменяют индивидуальную логику казарменной и упрощают картину мира. Универсальная повестка “Облако. Маркетплейс. Диджитализация” мало чем отличается от шариковской “Примус! Признание Америки! Москвошвея!”.

Не будет развития, пока не научимся подбирать под каждую задачу подходящий инструментарий, а не продукт пропаганды. Не будет ускоренного возврата инвестиций, пока будем проводить конкурсы красоты оборудования, вместо оценки его уместности. Не получится внедрить чей-то передовой опыт механическим переносом  - не потому что системы уравнений другие, а потому что отличаются начальные и краевые условия задач.

Обсуждать «силу бренда» и «корпоративные стандарты» всяко проще. Остается лишь повторить вслед за И.Б.: «Недостаток разговоров об очевидном в том, что они развращают  сознание своей  легкостью, своим  легко  обретаемым  ощущением  правоты».


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  