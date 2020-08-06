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Пятая часть глобально поставленных смартфонов будет поддерживать 5G

6 августа 2020 г., 15:05

Пятая часть глобально поставленных смартфонов будет поддерживать 5G

В 2020 г. Digitimes Research спрогнозировала отгрузку на мировой рынок свыше 250 млн 5G-смартфонов. Если прогноз окажется верным, то новый стандарт связи будет поддерживать уже не менее 20% отгруженных на протяжении года смартфонов.

В целом глобальные поставки смартфонов сократятся на 15,2% «YoY», до 1,15 млрд устройств, что будет вызвано негативным влиянием пандемии и рецессией мировой экономики.

Китай окажется крупнейшим рынком сбыта 5G-моделей, где последние разойдутся тиражом свыше 170 млн устройств. Произойдет это во многом благодаря массовому выходу продуктов в нижнем и среднем ценовых диапазонах. Ожидаемый объем будет соответствовать 52,7% общих поставок смартфонов в Китай и двум третям глобально отгруженных 5G-смартфонов.

За пределами Китая 5G-смартфоны разойдутся в количестве не более 82,3 млн, что станет следствием замедления построения сетей нового поколения в разгар пандемии коронавируса.


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