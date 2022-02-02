Pure Storage напоминает о важности резервного копирования для противодействия шифровальщикам

2 февраля 2022 г., 13:55

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Компания Pure Storage обращает внимание на вопрос защиты от программ-вымогателей в современных компаниях, подчеркивая важность резервного копирования и восстановления для построения комплексной стратегии защиты данных.

Атаки с применением программ-вымогателей становятся все более распространенными в современном цифровом мире, представляя собой частые и дорогостоящие риски для предприятий. По прогнозам Cybersecurity Ventures, глобальный ущерб, нанесенный шифровальщиками, к 2031 г. может составить 265 млрд. долл.

Хотя организации уже осознали масштаб рисков, связанных с вымогательством, все еще существует пробел в понимании того, насколько текущие меры безопасности эффективны и какими они должны быть.

Благодаря своему портфелю решений для защиты данных, включая Pure SafeMode на FlashArray и FlashBlade, и Portworx PX-Backup, компания Pure помогает организациям устранить этот пробел в безопасности, позволяя им защитить свои данные от потерь, повреждений и растущей угрозы кибербезопасности. Используя решения Pure, глобальные компании могут обеспечить надежную защиту своих данных и воспользоваться преимуществами комплексной стратегии защиты данных.

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