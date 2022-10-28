Проєкт Android Open Source портується на архітектуру RISC-V

28 октября 2022 г., 10:35

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За повідомленням організації RISC-V International, стартував процес впровадження RISC-V у рамках Android Open Source Project.



Зазначається, що ще 2020 року інженери та розробники програмного забезпечення з лабораторії PLCT при Китайській академії наук почали переносити Android 10 на архітектуру RISC-V. З перших днів цієї роботи підрозділ Alibaba Cloud тісно співпрацює та керує цим проєктом, підтримуючи актуальність розробки за допомогою нових версій Android. А впродовж 2021 року інженери Alibaba Cloud докладали масштабних зусиль щодо безпосередньої підтримки екосистеми програмного забезпечення шляхом подальшого розширення основних функцій Android на RISC-V.



"Ми раді бачити велику підтримку з боку Google у створенні AOSP, орієнтованої на RISC-V. Alibaba Cloud підтримує спільноту RISC-V за допомогою таких інновацій, як портування основних функцій Android на RISC-V, що доводить можливість використання пристроїв на базі RISC-V у різних сценаріях - від мультимедіа до обробки сигналів, об'єднання пристроїв і штучного інтелекту. Ми сподіваємося на співпрацю з командою Android, щоб зробити свій внесок у товариство RISC-V у майбутньому", - сказав д-р Девід Чен, директор з екосистеми Alibaba Cloud і заступник голови горизонтального комітету з додатків та інструментів RISC-V International.



"Популярність RISC-V зросла завдяки величезному попиту на гнучкість і вибір у всьому спектрі обчислень, від найменших вбудованих пристроїв до наймасштабніших хмарних реалізацій", - сказала Каліста Редмонд, генеральний директор RISC-V International. "Цей попит зробив RISC-V неминуче найпоширенішим відкритим стандартом ISA нашого часу, прискорюючи інновації та впровадження з найсильнішою екосистемою глобальних зацікавлених сторін".



"Прийняття RISC-V залежить від широти і якості доступних програмних рішень. Перевівши Android на RISC-V, ми розширюємо можливості RISC-V для підтримки широкого спектра орієнтованих на споживача варіантів використання - від мобільних до автомобільних розваг. Ми також не можемо недооцінити важливість, якої набув Android як платформа для розроблення споживчих і професійних пристроїв, починаючи від панелей управління у сфері домашньої автоматизації та закінчуючи обладнанням для відеоконференцій. Ми вдячні компанії Alibaba Cloud за їхні постійні зусилля по перетворенню RISC-V на платформу для Android, і я дуже радий бачити, що цей внесок буде прийнято AOSP, - підсумував д-р Філіп Томсіч, головний технолог VRULL і голова горизонтального комітету з додатків та інструментів RISC-V International.

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