Провал китайского рынка смартфонов превысит 10%

5 февраля 2020 г., 16:35

В первом квартале 2020 г. исследователи из Digitimes Research ожидают снижение поставок смартфонов в Китае более чем на 10%.

Провал будет связан с сезонными факторами, высокими складскими запасами в каналах, влиянием на привычные бизнес-ритмы ситуации с коронавирусом, а также недостатком доступных по цене 5G-моделей. В последнем случае операторы связи не спешат субсидировать покупку подобных аппаратов, что ощутимо отражается на развитии локального рынка.

По состоянию на конец прошлого года пятерку ведущих игроков сформировали Huawei, Vivo, Oppo, Apple и Xiaomi — за ними оказалось 95,9% китайского рынка. Что интересно, поставки iPhone выросли на 40% «QoQ» позволив Apple опередить Xiaomi и выйти на четвертую строку рейтинга лучших. Позитивная динамика локального лидера — Huawei — достигла 40% «QoQ».

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