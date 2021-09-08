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ProtonMail не смогла защитить тайну личности своего клиента

8 сентября 2021 г., 9:25
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ProtonMail не смогла защитить тайну личности своего клиента

Как сообщает TechCrunch, сервис конфиденциальной электронной почты Protonmail подвергся резкой критике со стороны своих пользователей за то, что предоставил полиции информацию об одном из них.

Данные были запрошены в рамках более широкого расследования деятельности группы климатических активистов, занимавших несколько квартир в Париже. Хотя члены группы соблюдали анонимность, зацепкой для французской полиции послужило использование одним из них адреса «[email protected]» в онлайн-сообщениях.

Поскольку ProtonMail базируется в Швейцарии, она может игнорировать запросы из Франции или ЕС. Но компания обязана сотрудничать со швейцарскими судами, куда французская полиция смогла перенаправить свой запрос с помощью Европола. После того, как швейцарские суды утвердили приказ, IP-информация об искомой учётной записи была передана французской полиции, что в конечном итоге привело к установлению личности активиста и его аресту.

«Proton получил юридически обязывающий приказ от швейцарских властей, который мы обязаны выполнять. Не было возможности обжаловать этот конкретный запрос, — написал в разъяснительном посте генеральный директор Proton, Энди Йен (Andy Yen). — Судебное преследование в этом конкретном случае было очень агрессивным. К сожалению, в последние годы мы все чаще наблюдаем такую ​​тенденцию во всем мире».

Собственный отчёт Proton демонстрирует вызывающий тревогу рост судебных постановлений в Швейцарии, в том числе от лица иностранных расследований. В 2020 году Proton выполнила более 3000 предписаний о передаче данных от швейцарских судов, что более, чем вдвое превышает их количество в предыдущем году.

Йен подчеркнул, что Proton не предоставила содержание электронной почты французского активиста, которое зашифровано поэтому и недоступно для провайдера сервиса. Кроме того, не были переданы метаданные ProtonVPN, поскольку в соответствии с законодательством Швейцарии к VPN применяются другие требования.

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