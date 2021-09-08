ProtonMail не смогла защитить тайну личности своего клиента

8 сентября 2021 г., 9:25

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Как сообщает TechCrunch, сервис конфиденциальной электронной почты Protonmail подвергся резкой критике со стороны своих пользователей за то, что предоставил полиции информацию об одном из них.

Данные были запрошены в рамках более широкого расследования деятельности группы климатических активистов, занимавших несколько квартир в Париже. Хотя члены группы соблюдали анонимность, зацепкой для французской полиции послужило использование одним из них адреса «[email protected]» в онлайн-сообщениях.

Поскольку ProtonMail базируется в Швейцарии, она может игнорировать запросы из Франции или ЕС. Но компания обязана сотрудничать со швейцарскими судами, куда французская полиция смогла перенаправить свой запрос с помощью Европола. После того, как швейцарские суды утвердили приказ, IP-информация об искомой учётной записи была передана французской полиции, что в конечном итоге привело к установлению личности активиста и его аресту.

«Proton получил юридически обязывающий приказ от швейцарских властей, который мы обязаны выполнять. Не было возможности обжаловать этот конкретный запрос, — написал в разъяснительном посте генеральный директор Proton, Энди Йен (Andy Yen). — Судебное преследование в этом конкретном случае было очень агрессивным. К сожалению, в последние годы мы все чаще наблюдаем такую ​​тенденцию во всем мире».

Собственный отчёт Proton демонстрирует вызывающий тревогу рост судебных постановлений в Швейцарии, в том числе от лица иностранных расследований. В 2020 году Proton выполнила более 3000 предписаний о передаче данных от швейцарских судов, что более, чем вдвое превышает их количество в предыдущем году.

Йен подчеркнул, что Proton не предоставила содержание электронной почты французского активиста, которое зашифровано поэтому и недоступно для провайдера сервиса. Кроме того, не были переданы метаданные ProtonVPN, поскольку в соответствии с законодательством Швейцарии к VPN применяются другие требования.

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