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Протидія російському ворогу в інфопросторі - ключове завдання кіберполіції

20 марта 2022 г., 8:37
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Про роботу кіберполіції в умовах воєнного стану розповів під час телемарафону начальник управління Департаменту кіберполіції Євгеній Панченко.

Зокрема він повідомив, що громадяни допомагають правоохоронцям протидіяти загарбникам на інформаційному фронті.

«Наразі багато ІТ-фахівців долучитися до допомоги кіберполіції та разом  дають відсіч агресору. Хтось надсилає скарги на ворожі ресурси, хтось - займається розробкою інформаційних сиситем, які забезпечують інформаційну безпеку наших внутрішніх ресурсів, хтось - розповідає про правила кібергігієни. Все це допомагає вистояти та перемогти у інформаційній війні», - розповів Євгеній Панченко.

Спільно з волонтерами кіберполіція розробила інформаційні системи та рішення, які зараз допомагають у комунікації та покращують захист від атак хакерів із росії. Наразі спільнота волонтерів, які зорганізовані навколо кіберполіції, налічує близько 200 тисяч осіб.

Також він зазначив, що з перших днів російської агресії кіберполіція почала працювати як на забезпечення громадської безпеки, так і на підтримку медіабезпеки.

«Ми організували роботу телеграм боту "Народний месник" @ukraine_avanger_bot, де громадяни можуть повідомляти про ворожі мітки для координації ворога, нерозірвані снаряди, ворожу техніку чи інші категорії інформації, пов’язаної з війною. Через бот громадяни залишили вже понад 44 тисячі звернень.

Поряд із ним працює інший сервіс у Telegram – https://t.me/stoprussiachannel, який спрямований на блокування ворожих засобів комунікації. Наразі до телеграм-каналу приєдналися понад 140 тисяч користувачів, які надіслали понад 3 мільйони скарг та заблокували 1500 ворожих ресурсів», - розповів Євгеній Панченко.

Також він повідомив, що протидія шахрайству в Інтернеті залишається профільним напрямком роботи кіберполіції. Правоохоронці виявляють та попереджають спроби зловмисників «заробити» на війні. Наразі найрозповсюдженішими схемами є псевдоблагодійність, пропозиції з оренди неіснуючого житла, фейкові пасажирські перевезення та продаж неіснуючих товарів, зокрема військової амуніції.

«Я хочу застерегти тих, хто намагається нажитися на людському горі. Зловмисники нестимуть сувору відповідальність», - наголосив він.

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