Промисловість рф стикається з кризою програмного забезпечення через відхід ІТ-провайдерів

1 июля 2022 г., 11:05

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Залежність росії від іноземного програмного забезпечення для роботи заводів, нафтових родовищ, транспорту перетворюється на одну з найбільших проблем промисловості, оскільки все більше ІТ-провайдерів виходять з ринку у відповідь на агресію.



Як повідомляє Bloomberg, міжнародні санкції та напруга через війну змусили промислових гігантів від Siemens AG до SMS Group GmbH згорнути діяльність на ринку, який ще учора був одним із найбільших для них. І найбільшою проблемою буде відсутність навіть не обладнання, а комп’ютерних програм.



Наприклад пошук програмного забезпечення для автоматизованого проєктування та виробництва перетворюється на серйозну проблему, яка буде гальмувати розвиток. Як кажуть експерти, російські аналоги в цій сфері набагато слабші, а потреба велика. І наразі підхід рф полягає в тому, щоб покладатися на піратство та застарілі копії, що є глухим кутом і нежиттєздатним.



Іноземне програмне забезпечення часто вбудовується безпосередньо в промислове обладнання та контролює високоточні процеси. Виробники обладнання ретельно охороняють свою інтелектуальну власність і в багатьох випадках не надають клієнтам доступ до кодів, які використовуються для роботи їхніх установок.



У той час як російська економіка, якій сприяють високі ціни на сировину, досягла кращих результатів, ніж більшість прогнозів з початку війни, вона стикається з періодом структурних перебудов, які штовхають її до рецесії.



Російський уряд наголошував на імпортозаміщенні, оскільки багато галузей промисловості постраждали від попередньої хвилі санкцій США та Європи після анексії Криму у 2014 році, але його амбіції не врахували, як сучасні потужності залежать від програмного забезпечення.



За даними російської асоціації сталі, лише металургійна промисловість за останні два десятиліття інвестувала близько 59 млрд дол. у відновлення потужностей після пострадянського занепаду. Значна частина цього була витрачена на обладнання, поставлене іноземними компаніями, такими як Siemens, SMS Group і Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, щоб підвищити ефективність сектора. І сьогодні багато процесів у сучасних установках контролюються саме програмним забезпеченням.



За словами чиновників самої рф, відтік є викликом для нафтогазової промисловості країни, де вітчизняне програмне забезпечення становить лише від 5-10% галузевих інструментів і часто є «неоптимальним», м'яко кажучи.



Ситуація погіршується через виснаження традиційних родовищ нафти в Росії, що змушує виробників використовувати важкодоступні залеж і, які потребують складнішого не тільки обладнання та й програмного забезпечення, якщо країна хоче зберегти видобуток на нинішньому рівні. Тут і суперскладне програмне забезпечення для сейсморозвідки, для моделювання шарів, буріння та прецизійного гідророзриву.



Навіть місцеве виробництво харчових продуктів, де росія досягла успіхів у вітчизняному сільському господарстві за останні роки, стикається з проблемами. Наприклад, м’ясопереробні потужності Ros Agro Plc, одного з найбільших агрохолдингів країни, покладаються на імпортні системи виробництва (manufacturing execution systems, MES). І все це потребує запчастин, оновлень, у тому числі ПЗ.



Амбіції росії щодо мережі мобільного зв’язку 5G також були підірвані війною, а це своєю чергою породило побоювання, що економіка втратить свою конкурентоспроможність, оскільки їй буде важко зберегти наявні послуги, у той час, коли інші країни оновлять свою інфраструктуру.



А нові системи не з’являться відразу. Наприклад, створення російського умовного аналогу Microsoft Office, який називається MyOffice, знадобилося майже десять років і близько 100 млн дол.

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