Производители электроники опасаются дефицита чипов

22 декабря 2020 г., 15:15

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Аналитики Reuters предрекают ощутимый дефицит полупроводниковой изделий, способный негативным образом отразится на автомобильной индустрии, а также производителях ТВ, смартфонов и прочей электроники.

Путем опроса участников индустрии выделено несколько причин, способных повлечь перебои с поставками чипов. Основная из них кроется в повышенном спросе на электронику в период постепенного восстановления глобальной потребительской активности после вызванного коронавирусом кризиса.

Свое негативное краткосрочное влияние также оказали санкции американского правительства, примененные к Huawei Technologies. Стараясь максимально обезопасить себя от проблем с нехваткой комплектующих, китайский вендор активно наращивал запасы до вступления в силу ограничительных мер. С другой стороны, главные конкуренты Huawei в авангарде с Xiaomi в попытках занять рыночные территории последней активно наращивали заказы на компоненты.

Свою негативную лепту внесли масштабный пожар на заводе Asahi Kasei Microdevices по производству чипов в Японии, вынужденное сокращение производства полупроводников вследствие локдауна на заводах Юго-Восточной Азии, а также протесты во Франции, повлекшие за собой сбои в работе крупных европейский полупроводниковых заводов, в частности принадлежащих STMicroelectronics. Кроме того, вынужденно низкий уровень инвестиций в существующие мощности азиатских фабрик по обработке 200-мм кремниевых пластин привел к тому, что расширение производства крайне востребованных чипов для 5G-смартфонов, ноутбуков и автомобильной электроники происходило гораздо медленнее необходимого.

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