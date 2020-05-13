Производитель смарт-телевизоров KIVI укрепляет руководство

13 мая 2020 г., 16:25

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Компания KIVI, производящая смарт-телевизоры, сообщила о новом назначении в руководстве - новым вице-президентом назначен Сергей Венгер.



Как отмечается, приход Сергей Венгер усилит команду и поможет компании успешно перейти на новый этап развития в период мирового кризиса.



С 2017 года KIVI полностью сфокусировалась на производстве смарт-телевизоров, что позволило компании увеличить обороты в 7 раз.



Сергей Венгер уже имеет опыт сотрудничества с KIVI, он выступал в качестве бизнес-консультанта компании с 2017 года. Теперь в его зоне ответственности будет управление маркетингом и персоналом, а также бизнес-трансформация на всех рынках, где работает компания.



Сообщается, что Сергей Венгер в качестве CEO управлял группой компаний DUNA (бренды DUNA, Accent, Bonus), компанией Online Fashion Mall FAME и креативным агентством PROVID. Он также был маркетинг-директором Мягков в РФ и ПАО «Мироновский хлебопродукт» (бренды «Наша Ряба», «Легко», Qualiko). Также в его активе успешные проекты с известными международными брендами PEPSI, Mars, Snickers, McDonalds, Carlsberg, Intel.



«Для меня очень ценно то, что именно в такое время компания доверила мне управление ключевыми функциями в своем бизнесе», - отметил Сергей Венгер.



«Рынок активно рос с начала текущего года. Позитивна динамика наблюдалась и в первые недели карантина, когда спрос подогревали инфляционные ожидания. Плюс, люди, пребывающие на карантине, стали потреблять больше контента и поняли, что телефон, планшет и ноутбук быстро утомляют зрение. Это подтолкнуло многих к приобретению смарт-телевизоров в том числе и для работы из дому. В марте-апреле рынок продолжали драйвить многочисленные беспрецедентные ценовые промо производителей, когда цены были ниже предложений «черной пятницы». Тем не менее, большая часть покупок, связанных с нахождением дома уже сделана. Динамика роста стала значительно снижаться. Если зимой рынок рос в годовом измерении более, чем на 60% в штуках, то уже в марте этот показатель снизился почти в двое, а в апреле – еще в полтора раза и составил чуть более 20%. В то время как в деньгах в апреле рынок практически перестал расти +1,8 в гривне, а в долларе вообще продемонстрировал небольшой минус -0,34%», - прокомментировал сложившуюся ситуацию вновь назначенный вице-президент KIVI. По его словам значительная часть людей потеряла в доходах, и к середине лета ожидается значительное сокращение объемов продаж. Однако, если второй волны эпидемии не будет, то 4-й квартал может позволить индустрии вернуть позиции и даже прирасти на 10-15% к предыдущему году. Очевидно, что это также будет зависеть от доступности банковских программ кредитования на покупку товаров и бытовой техники.



«Тем не менее, сегодня самое время покупать смарт-телевизор» – заявил Сергей Венгер: «Из-за перепроизводства панелей, их стоимость сильно снизилась. 400 долл. за хороший 55-ти дюймовый смарт-телевизор KIVI с голосовым управлением», подытожил он.

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