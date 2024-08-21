21 августа 2024 г., 13:25

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Цифрова трансформація означає, що підприємства все більше покладаються на свої IT-мережі та додатки для зв'язку зі співробітниками та клієнтами. Цим компаніям необхідно оптимізувати взаємодію з програмами [Application Experience AX] за рахунок доступності, гнучкості та продуктивності. Технологія балансування навантаження є ключовим елементом ІТ-архітектури для створення ідеальної топології AX.

Коли справа доходить до вибору балансувальників навантаження для своєї організації, ІТ-команди постають перед вибором серед декількох варіантів. Досить часто буває важко визначитися, який постачальник та набір продуктів відповідають потребам саме Вашої компанії та забезпечують найкращу рентабельність інвестицій.

Долучайтесь до вебінару присвяченого новим рішенням з балансування навантаження Progress Kemp та отримуйте відповіді на такі запитання:

Як ефективно управляти своїми додатками у хмарі та локально;

Яким чином балансувати навантаження у мультихмарному середовищі;

Чому балансувальники Progress Kemp забезпечують найкращу взаємодію з додатками;

Яку роль балансувальники Progress Kemp відіграють для служб безпеки програм;

Які критерії оцінки для вибору постачальника балансування навантаження необхідно враховувати;

Особливості ліцензування та моделі оплати балансувальників Progress Kemp.

Будемо раді бачити Вас серед учасників вебінару!

Дата: 28 серпня 2024 (середа) Час: 10:00 – 12:00 Місце: онлайн

Участь у заході безоплатна за умови Вашої попередньої реєстрації.

"Progress Kemp Loadmaster: Як досягти максимальної безпеки та доступності мережі" - 28 серпня!