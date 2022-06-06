Програмне забезпечення Panzerhaubitze 2000 локалізовано для України

6 июня 2022 г., 13:15

Сучасне озброєння значною мірою інтегровано з ІТ-платформами, які дозволяють підвищити ефективність його використання, що особливо важливо в бою, де все динамічно змінюється. Це стосується і самохідних ар-тилерійських установок Panzerhaubitze 2000, які мають незабаром надійти на озброєння ЗСУ.

За даними з інтерв'ю глави Бундесверу, процес адаптації переданих українським збройним силам САУ Panzerhaubitze 2000 включив не лише навчання екіпажів, а й локалізацію програмного забезпечення, яке використовується в цих знаряддях. Зазначається, що його було виконано силами об'єднаної команди фахівців з України, Данії та Німеччини. При цьому був виконаний не тільки переклад інтерфейсу, але й інтеграція з ГІС-інструментом, що використовується в нашій країні, для управління артилерією. Це дозволить у секунди наводити знаряддя по заданий цілі.

Зазначено, розроблене оновлення ПЗ спростить передачу до ЗСУ наступних партій САУ Panzerhaubitze 2000.

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